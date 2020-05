Demokraté mají problémy kvůli Bidenově sexuálnímu skandálu | E15.cz

„Dvojí metr, který používá Biden, prominentní liberální ženské skupiny a volení demokratičtí představitelé, z nichž někteří chtějí být Bidenovi partneři v souboji o Bílý dům, je do očí bijící a nemůže být dovoleno, aby obstál,“ prohlásila podle listu The Guardian mluvčí Trumpovy volební kampaně Erin Perrineová.

Biden se v pátek poprvé vyjádřil k tvrzení Readeové, že ji v roce 1993 sexuálně obtěžoval v budově Kapitolu. Uvedl, že se událost nikdy nestala.

Kauza je však pro stranu závažná hned z několika důvodů. Nejde pouze o Readovou. Někdejšího viceprezidenta obvinilo z nevhodného až obtěžujícího chování více žen, ačkoli žádné další obvinění není tak závažné. Vesměs jde o doteky či polibky na veřejných akcích.

Biden navíc v minulosti podpořil myšlenku hnutí MeToo, podle kterého mají ženy získat důvěru a prostor svěřit se se svými zkušenostmi se sexuálními útoky a obtěžováním.

„Je to od ženy nesmírná odvaha, aby vystoupila a před zraky milionů lidí znovu prožívala něco, co se jí stalo. Mělo by se s ní zacházet s respektem,“ prohlásil v roce 2018 na adresu Christine Blaseyové Fordové, která obvinila ze znásilnění soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha, jehož do funkce navrhl Trump.

„Má se ženám věřit, pokud se to netýká vás?“ zeptala se ho nyní s odkazem na zmíněné hnutí moderátorka stanice MSNBC Mika Brzezinská. MeToo přitom podporovala celá Demokratická strana, pro kterou ani před vypuknutím skandálu nebylo snadné se za Bidenem sjednotit.

Bývalý zástupce prezidenta Baracka Obamy sice získal přednedávnem podporu několika osobností z levého křídla partaje, ta však nemusí být definitivní. Především mladé progresivistky jsou pod tlakem, aby si zvolily, zda věřit Readové, či Bidenovi.

Kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová přede dvěma týdny uvedla, že mlčení o Bidenově skandálu ve snaze zvýšit jeho šance na znovuzvolení narušuje integritu strany. Aktuálně uvedla, že pro něj bude v listopadových volbách hlasovat, ale nebude ho aktivně podporovat. „V žádné jiné zemi bychom Joe Biden a já nemohli být v jedné straně, ale v Americe ano,“ svěřila se nedávno magazínu New York.

Naproti tomu šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová vyjádřila bývalému viceprezidentovi plnou důvěru. „Nejštastnějším dnem v tomto týdnu bylo, když jsem podpořila Joea Bidena na prezidenta,“ uvedla ve čtvrtek podle USA Today. Předpokládaný kandidát v uplynulém týdnu získal i dlouho očekávanou podporu bývalé demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové.

Někteří příznivci demokratů více či méně otevřeně naznačují, že Biden i s možným sexuálním škraloupem je pro ně pořád lepší než vidina další Trumpovy administrativy. Je však otázka, zda nařčení a neochota strany se s problémem otevřeně vypořádat pro něj nebude hendikepem při získávání nerozhodnutých voličů.

V současnosti se nezdá, že by byla Bidenova kandidatura v bezprostředním ohrožení. Jeho skandál je zatím zastíněn koronavirem a hospodářskými následky pandemie. Není však vyloučené, že se to změní. V médiích se objevují zmínky, že v takovém případě by Bidena mohla nahradit někdejší první dáma Michelle Obamová nebo newyorský guvernér Andrew Cuomo.