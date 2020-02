Volby v USA se blíží, demokraté vybírají kandidáta | E15.cz

Volební shromáždění demokratů ve státě Iowa dnes odstartují proces primárek, ze kterých má vzejít kandidát na prezidenta do listopadových voleb. Klání bude velmi napínavé, zdaleka nemá předem jasného vítěze. Nejde přitom pouze o souboj osobností, ale i o řevnivost mezi umírněným a radikálním křídlem strany.

V boji dosud aktivně setrvalo jedenáct kandidátů, z nichž jeden s největší s pravděpodobností nakonec změří síly s prezidentem Donaldem Trumpem. Podle průzkumů zůstává na celostátní úrovni v čele někdejší viceprezident Joe Biden, pohybuje se mezi 25–27 procenty hlasů.

Bývalý zástupce prezidenta Baracka Obamy vyzývá demokraty, aby nominovali jeho jakožto uchazeče, kterého se Trump nejvíce bojí. „Teď není čas riskovat. Potřebujeme našeho nejsilnějšího kandidáta,“ vzkazuje prostřednictvím svého volebního spotu.

V Iowě je favoritem Sanders

Bidena ale pomalu dohání senátor Bernie Sanders, který se v šetřeních veřejného mínění dostává nad dvacet procent hlasů. Za ním je senátorka Elizabeth Warrenová, šanci mají ještě někdejší newyorský starosta Michael Bloomberg a exstarosta města South Bend v Indianě Pete Buttigieg.

V Iowě však vše může dopadnout jinak, ve vedení je zde podle průzkumů Sanders. A to i přesto že větší šanci porazit Trumpa by tam měl Biden. Solidní pozici má v Iowě i senátorka Amy Klobucharová ze sousední Minnesoty, kterána celonárodní úrovni patří mezi outsidery. Bloomberg se zatím do boje nezapojí, start plánuje až na volební „super- úterý“ 3. března.

Primárky mohou být dlouho nerozhodnuté

Iowa sice nepatří mezi státy s největším počtem delegátů, obecně se ale má za to, že úvodní vítězství v primárkách mají velký vliv na jejich další průběh. Letos se každopádně čeká, že souboj bude zdlouhavý a vyčerpávající.

Panují proto obavy, že názorově silně roztříštěná strana pak nebude mít dostatek času sjednotit se za vítězným kandidátem a vést přesvědčivou kampaň. Někteří straníci se bojí, že v takové atmosféře bude těžké apelovat na nerozhodnuté voliče, aby hlasovali pro uchazeče, který není dobrou volbou ani pro řadu demokratů.

Z favoritů se Sanders a Warrenová řadí k progresivnímu křídlu, zatímco Biden, Buttigieg a Bloomberg jsou považováni za umírněné. Přestože není pochyb o bojích mezi těmito křídly, voličská realita je složitější, a výsledek tedy ještě hůře předvídatelný.

Průzkumy totiž rozporují předpoklad, že pro sympatizanty nejvýraznějších představitelů obou táborů by byl druhou volbou automaticky jeho ideologický spřízněnec.

Trump zůstává silný

Ať už z primárek vzejde jakýkoli vítěz, porážka Trumpa bude mimořádně náročná. Úřadující prezidenti bývají v poslední době zvoleni i podruhé. Přestože šéf Bílého domu neplní slib o tříprocentním ekonomickém růstu, některé údaje mu hrají do karet, především nízká nezaměstnanost.

Jeho popularita se sice propadla v době zahájení procesu impeachmentu, poté šla ale nahoru a aktuální projednávání v Senátu ji zatím nesrazilo. Trumpovi voliči patrně ocenili jeho tvrdý postoj vůči Íránu a obchodní příměří s Čínou.

Demokraté přesto věří, že jsou schopni v souboji s ním vyzvednout témata, na která uslyší řada Američanů. „Naše trojka jsou tři H: zdravotnictví, vysokoškolské vzdělání, bydlení (healthcare, higher education, housing - pozn. aut.). To znamená, že budeme zdůrazňovat problémy v těchto oblastech,“ předestřel pro list The Guardian předvolební strategii někdejší demokratický starosta Chicaga Rahm Emanuel.