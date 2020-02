Super Bowl 2020: Trump v reklamě, Lopezová na podiu | E15.cz

Průměrná cena vstupenky na letošní Super Bowl LIV vyšla na 6 000 dolarů (136 tisíc korun). Právě to dobře ukazuje, jaký se z této akce stal fenomén. Na první Super Bowl před více než půlstoletím se člověk dostal za 10 dolarů – přepočtem na dnešní peníze by šlo o 78 dolarů, tedy ekvivalent třeba ceny lepší mikiny. Za 6 000 dolarů už by si člověk mohl pořídit ojeté auto.

Nejdražší reklamní spoty světa

Poslední roky je vždy velmi sledovaným tématem cena reklamy. Analytici si všímají, které firmy v superbowlové reklamě - což je výrobek svého druhu - pokračují a které do ní vstupují prvně. Cena 30vteřinového spotu je znovu přes pět milionů dolarů. Argument pro tuto cenovku je zřejmý: očekávaných zhruba 100 milionů párů očí, které v televizi klipy uvidí.

Spoty si tradičně koupily automobilky jako Audi či Kia, výrobci potravin, nápojů a pochutin jako Budweiser, Pepsi Cola nebo Pringles. Stále víc jsou u Super Bowlu vidět technologické společnosti Amazon, Google a spol.

A letos, protože je volební rok a Američané budou na podzim vybírat svého budoucího prezidenta, sáhly po možnosti předvést se při Super Bowlu týmy kampaní Donalda Trumpa či jeho vyzyvatele Michaela Bloomberga. Trump ve spotu ukazuje, že zemi přinesl změnu, kterou chtěla a potřebovala. Bloomberg šel přímo po tématu – adresoval nutnost přisnější kontroly držení zbraní.

Prohlédněte si části Trumpova i Bloombergova klipu:

Vybrané reklamní spoty pro Super Bowl 2020 Amazon – Co dělali lidé, než byla Alexa. V klipu se představí komička Alex de Generees. Audi – Hvězda Hry o trůny Maisie Williamsová se kreativně vypořádá s dopravní zácpou. Doritos – Divoký západ a souboj rapera Lil Nas X s hercem Samem Elliotem. Google – Muž používá technologii Google Assistant, aby mu připomněl jeho mrtvou manželku. Heinz – Čtyři příběhy v jedné obrazovce a všude je v centru stolu kečup Heinz. Michelob - John Cena, Jimmy Fallon a Usain Bolt spolu trénují a pak pijí pivo. Microsoft – Katie Sowers – první žena-trenérka v Superbowlu a její příběh. Pepsi – Červená se mění na černou. Zpěvačky Missy Elliot a H.E.R. v písni od Rolling Stones Paint it Black symbolicky přetrou červenou Coca-Colu na černou Pepsi. Squarespace – Herečka Winona Ryderová propaguje město Winona v Minnesotě. Walmart – O tom, jak si vyzvedávají svůj nákup postavičky ze Star Wars nebo Toy Story.

Poločasová show

Jde o jeden z produkčně nejnákladnějších koncertů roku. Umělci, kteří mají tu čest při Super Bowlu v přestávkovém programu na zhruba 15 minut vystoupit, za to nedostanou ani dolar. Jde ale o jinak těžce dosažitelnou propagaci, takže i investice v řádu jednotek milionů dolarů se zpěvákům, zpěvačkám a kapelám vyplatí. Letos vystoupí Jennifer Lopez a Shakira. Pro obě půjde o premiéru na této akci. Ještě je tu úvodní hymna utkání. Tu letos zazpívá Demi Lovato.

První trenérka ve finále

Dva roky je Katie Sowersová asistentkou trenéra San Francisco 49ers pro útok. Trenéři jsou vždy velmi sledované osobnosti. Sowersová se stane vůbec první ženou, která bude sedět nebo poskakovat za postranní čárou a dirigovat své svěřence v Super Bowlu. Sowersová otevřeně mluví o svém partnerském vztahu s přítelkyní Carou. Absolventka kineziologie sama hrála americký fotbal, pak ale dala přednost trénování. Její sestra Liz – dvojče - je rovněž hráčkou amerického fotbalu.

Útok proti obraně

Super Bowl má ale především dominovat sport. Letošní vyvrcholení sezony NFL je vnímáno jako souboj silného útoku se silnou obranou. Pozornost bude upřena na quarterbacka, tedy rozehrávače, Kansasu Patricka Mahomese. Jeho pasy z obrany do útoku létají rychlostí i přes sto kilometrů za hodinu. Podle amerických odborných médií hraje Mahomes nejen o prsten pro vítěze Super Bowlu, se svým zaměstnavatelem nyní jedná o novém kontraktu, který by mu v úhrnu mohl přinést až 200 milionů dolarů. To by ho katapultovalo mezi nejlépe placené hráče ligy.

Pozice quarterbacka bývá klíčová. Proti Mahomesovi bude stát Jimmy Garoppolo. Jeho San Francisco je vnímáno jako útočnější tým. Poslední finále ale ovládla defenzíva. Možná, že bude hrát vliv ale mnohem méně sofistikovaná věc, a sice barva dresů. Týmy v bílých dresech vyhráli 13 z 15 posledních Super Bowlů. Ve světlé barvě by měli v neděli nastoupit 49ers.

Jaké to bude v Miami?

Původně bylo v plánu hrát v Atlantě, ta ale nakonec od plánů couvla. Miami je náhrada. Florida nicméně jistě nabídne Super Bowlu důstojný azyl. Miamský Hard Rock Stadium je jedním z nejmodernějších sportovních stánků v USA. Finále ligy se v Miami konalo už celkem šestkrát, naposled před deseti lety. Americká média ale upozorňují i na postranní fakt toho, že se na jihovýchod USA sjedou různé celebrity, bohatí byznysmeni a další tisíce fanoušků. I bez akcí tohoto typu je Miami pověstné nočním životem a šedou ekonomikou všeho druhu. Super Bowl riziko prostituce, prodeje drog a výskytu dalších podobných jevů ještě zvyšuje, upozorňují americká média.