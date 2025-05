9. Japonsko

Nehoda ve Fukušimě poznamenala odvětví na dlouhou dobu. | Zdroj: Profimedia

14 reaktorů

Japonská jaderná energetika se do světové historie navždy zapsala v březnu 2011. Havárie v elektrárně ve Fukušimě, vyvolaná vlnou tsunami, byla po Černobylu druhou největší katastrofou tohoto druhu a ovlivnila nejenom domácí, ale i světový přístup k atomou. Některé země v čele s Německem po ní začaly od tohoto zdroje ustupovat.

Problémem ostrovů je ovšem nedostatek jiných zdrojů energie, jádro tak bylo do havárie národní strategickou prioritou. Do roku 2011 generovalo Japonsko skoro třetinu elektřiny ze svých reaktorů, a do roku 2017 dokonce původně plánovalo zvýšení podílu jádra na její produkci na čtyřicet procent.

Po havárii však císařství padesátku reaktorů vypnulo a do provozu se jich po prověrkách vrátilo pouze čtrnáct. V současnosti Tokio opět vzalo atom na milost a jeho cílem je mít do roku 2040 alespoň pětinu elektřiny z jádra. Nyní je to méně než desetina. Důvodem změny pohledu je rozvoj energeticky náročných odvětví, jako je AI a výroba polovodičů.