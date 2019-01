Prouza: Hlasování o brexitu byla hezká show, řešení ale nepřináší | E15.cz

Britští poslanci odhlasovali v úterý večer dva návrhy. Jeden odmítá, aby Velká Británie opustila Evropskou unii bez dohody. Druhý požaduje opětovné otevření brexitové dohody a vyjednání jiného řešení irské pojistky, která upravuje situaci na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. „Dnešní hlasování byla hezká show. V reálu to ale nepřineslo nic, co by říkalo, že existuje šance, že by se Velká Británie a Evropská unie dohodly na něčem novém,“ říká ekonom a bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Vyřešilo dnešní hlasování něco?

Myslím, že se nevyřešilo vůbec nic. Prošla vlastně jen dvě hlasování ze sedmi. Jedno říká, že Velká Británie nechce odejít bez dohody, ale podle mě to nijak nenaznačilo, co je ten kompromis, který je pak britský parlament reálně schopen přijmout.

Druhé hlasování, které Theresa Mayová vyhrála, je to, že parlament chce opět otevřít řešení irské hranice. I u tohoto návrhu ovšem britští poslanci reagují stylem „nelíbí se nám to, na co jsme si potřásli rukou, ale nenavrhneme žádné alternativní řešení." Je to takové hezké, prázdné gesto.

Co to znamená pro premiérku Theresu Mayovou?

Myslím, že jediné, co jí to dává, je možnost zaletět do Bruselu a zkusit tam něco vyjednat. Může tam argumentovat tím, že její parlament nechce navrhované řešení irsko-severoirské hranice a mělo by se vymyslet něco nového.

Dá se navrhnout něco nového?

To je právě ten problém, že něco nového by měla navrhnout Theresa Mayová. Tady zatím není nic, co by bylo přijatelnou alternativou pro obě strany.

Je možné dohodu opět otevřít? Postoj států Evropské unie není zrovna vstřícný…

Všechny evropské státy i předseda Evropské rady Donald Tusk dnes říkají, že udělali maximum možného. Evropská unie udělala vše pro to, aby si mohla Británie splnit své požadavky. Problém ale je, že si neumí představit žádné jiné řešení, protože podle nich neexistuje.

Pokud se Mayové nepodaří nic vyjednat, jaké mohou být její další kroky?

Další krok může být takový, že požádá o posunutí jednání o brexitu za konec března. Problém je, že na konci května jsou evropské volby a já si neumím představit, že by někdo kývnul na prodloužení jednání o brexitu po těch volbách. Nikdo vlastně neví, co by znamenalo, kdyby byla Velká Británie formálně členem v den hlasování. Znamenalo by to, že se musí volit i britští europoslanci? A jaký by měli mandát? Myslím, že v tomto dnes nemá nikdo vymyšlené žádné řešení.

Takže situace je stále stejná?

Přesně tak. Dnešní hlasování byla hezká show, ale v reálu to nepřineslo nic, co by říkalo, že existuje šance, že by se Velká Británie a Evropská unie dohodly na něčem novém.