Donald Trump má novou webovou stránku | E15.cz

Němci omezují očkování AstraZenekou

Německo znovu pozastavuje očkování proti nemoci COVID-19 kontroverzní vakcínou od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Komise, která působí při Institutu Roberta Kocha nedoporučila používat očkovací látku u osob mladších šedesáti let. Podle kancléřky Angely Merkelové nelze závěry komise ignorovat. AstraZeneca tedy bude v zemi dále aplikována pouze jedincům, kterým je více než šedesát let. Ti ostatní mohou vakcínu dostat pouze po konzultaci s lékařem a na své vlastní riziko. AstraZeneca byla již dříve zcela zakázána v řadě evropských států, Evropská agentura pro léčivé přípravky však později údajnou nebezpečnost tohoto preparátu vyvrátila.

Trump je zpátky

Bývalý prezident USA Donald Trump je opět on-line. Republikánský politik spustil spolu se svojí manželkou Melanií novou webovou stránku 45office.com, jejímž prostřednictvím bude komunikovat se svými příznivci. Na stránce se například dočtete, že „Donald J. Trump zahájil to nejvýjimečnější politické hnutí v historii, sesadil politické dynastie, porazil washingtonský establishment a stal se prvním skutečným outsiderem zvoleným za prezidenta Spojených států.“ Trump nepoužíval internet k oficiální komunikaci od začátku ledna, kdy mu společnosti Facebook a Twitter trvale zablokovaly účty na sociálních sítích kvůli útoku exprezidentových stoupenců na sídlo amerického Kongresu.

Evropské akcie rostly, americké poklesly

Burzy ve Spojených státech v úterý oslabily. Dow Jonesův index se snížil o 0,31 procenta. S&P 500 klesl o 0,32 procenta a Nasdaq Composite ubral 0,11 procenta. O jeden a půl procenta se propadla cena ropy na 64,04 dolaru. Naopak třeba bitcoin posílil a dostal se téměř na 59 tisíc dolarů. Akcie v Evropě rostly. Německý DAX a francouzský CAC 40 zpevnily o více než jedno procento. Zhruba o půl procenta si polepšil britský FTSE 100 a celoevropský ukazatel STOXX Europe 600 uzavřel v zisku 0,71 procenta.

Volkswagen prý pouze žertoval

Německá automobilka Volkswagen nezmění své jméno v USA na Voltswagen, jak bylo oznámeno na začátku tohoto týdne. Společnost v úterý vydala prohlášení, že se ve skutečnosti jednalo o aprílový žert, který omylem unikl do médií o pár dní dříve. Šéf americké divize Volkswagenu Scott Keogh nicméně připustil, že ke změně názvu v budoucnu klidně může dojít. Původní zpráva tvrdila, že automobilka mění svůj brand v USA na Voltswagen, což mělo odkazovat na přechod firmy k elektromobilitě. Informaci převzaly mnohé světové agentury a noviny a dokonce i samotný Volkswagen nakrátko změnil své logo na Twitteru.

