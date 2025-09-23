Drony paralyzovaly provoz letišť v Kodani a Oslu, desítky letů byly odkloněny
Noční provoz dvou významných skandinávských letišť narušily zprávy o výskytu dronů. Kodaň musela odklonit nejméně 50 letů, uzavření zasáhlo i Oslo. Po několika hodinách se provoz obnovil, dopady na cestující a letecké společnosti však přetrvávají. Úřady vyšetřují, zda mezi incidenty existuje souvislost.
Kodaňské letiště bylo uzavřeno v pondělí od zhruba půl deváté večer, neboť v jeho okolí byly podle policie zpozorovány „dva až tři větší drony". Dnes krátce po půlnoci oznámilo, že provoz obnovuje. Nejméně 50 letů muselo být podle serveru Flightradar24 z Kodaně odkloněno. Podle vyjádření letiště bude zpožďování či rušení letů pokračovat i v nejbližší době.
„Policie zahájila intenzivní vyšetřování, aby zjistila, o jaký typ dronů se jedná," řekl novinářům Jakob Hansen z kodaňské policie. „Drony zmizely a žádný z nich jsme nezajistili," dodal s tím, že úřady v Dánsku a Norsku budou spolupracovat, aby určily, zda existuje mezi oběma incidenty souvislost.
Letiště v Oslu, které bylo od půlnoci uzavřeno rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti, znovu otevřelo pro cestující dnes kolem půl čtvrté, uvedla mluvčí provozovatele letiště, společnosti Avinor. V době uzávěry letiště v norském hlavním městě musely být všechny plánované lety odkloněny.
Incidenty na obou severských letištích následují poté, co provoz několika velkých evropských letišť v posledních dnech narušil kybernetický útok na odbavovací systém. V roce 2018 zpozorování dronu nad vzletovou dráhou na londýnském letišti Gatwick zdrželo desetitisíce cestujících a narušilo stovky letů v době vrcholící sezóny dovolených.