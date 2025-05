Celní války: obchodní boje s Čínou nebo cla pro tučňáky

Na začátku dubna oznámil Trump takzvaná reciproční cla na dovoz z přibližně 90 zemí. Státy, na něž se individuální cla nevztahovala, platily až na výjimky základní desetiprocentní clo, které Američané zavedli o týden dříve. Kontroverzní krok měl podle šéfa Bílého domu podpořit americkou výrobu.

Zatímco u některých zemí nakonec Trump z cel vycouval, do byznysové války se pustil s Čínou. Ta mu totiž dala jasně najevo, že neustoupí a je ochotná dál roztáčet celní spirálu. „Pokud si USA přejí válku, ať už celní, obchodní, nebo jakýkoli jiný typ, jsme připraveni bojovat až do konce,“ nechalo se slyšet čínské velvyslanectví. Po týdnech osočování Pekingu a stupňování celní politiky, která vyústila v to, že dovozní poplatky na zboží z Číny nyní dosahují 145 procent, ale ve středu po Velikonocích prohlásil, že vysoká cla podstatně sníží. Na nulu to ale podle něj rozhodně nebude.

Trumpův celní seznam ale přinesl i několik vtipných momentů – například když prezident USA uvalil 10procentní cla na ostrov, kde žijí pouze tučňáci. Americký ministr obchodu následně uvedl, že uvalení cel na Heardovy a McDonaldovy ostrovy mělo za cíl uzavřít „směšné mezery“ a zabránit ostatním zemím, aby přes ostrovy dopravovaly lodě do USA.