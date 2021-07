Japonsko chce více regulovat kryptoměny | E15.cz

Evropští politici se přou o klimatický balíček

Na půdě Evropského parlamentu se včera řešil zejména revoluční klimatický balíček, který ve středu navrhla Evropská komise. Řada europoslanců dala najevo obavy z hospodářských dopadů, jaké může mít očekávané zdražení pohonných hmot a tepla. Naproti tomu plán na ukončení prodeje nových automobilů se spalovacími motory k roku 2035, takzvané uhlíkové clo nebo větší využívání energie z obnovitelných zdrojů, většině zákonodárců nevadí. K největším skeptikům vůči balíčku patří evropští konzervativci, podle nichž může například nedomyšlený přechod na obnovitelné energie ohrozit živobytí lidí v uhelných regionech. Naopak evropští zelení považují část návrhů za málo ambiciózní.

Japonci hodlají omezit digitální měny

Tokio vyvíjí diplomatický nátlak na větší globální regulaci kryptoměn, uvedla dnes ráno agentura Reuters. Třetí největší ekonomika světa se domnívá, že šíření nových forem soukromých platidel může ohrozit fungování finančního systému. Japonské státní orgány dokonce minulý týden založili nové oddělení, jehož úkolem bude regulovat virtuální měny. Tamní centrální banka si zase pohrává s myšlenkou na zavedení digitálního jenu, který by podle ní mohl sloužit jako bezpečnější alternativa ke klasickým kryptoměnám typu bitcoin. K větší kontrole virtuálních měn nedávno vyzvali také šéfové britské a americké centrální banky.

Burzy převážně v poklesu, dolů je táhli hlavně těžaři

Akcie ve Spojených státech uzavřely čtvrteční obchodování smíšeně. Dow Jonesův index posílil o 0,15 procenta. Širší S&P 500 nicméně o 0,33 procenta oslabil a ve ztrátě 0,7 procenta skončil i technologický Nasdaq Composite. Evropské trhy včera zaznamenaly citelný pokles. Zejména kvůli padající ceně ropy se nedařilo těžařským společnostem. Celoevropský ukazatel STOXX Europe 600 se snížil o 0,95 procenta. Britský FTSE 100 se propadl o 1,12 procenta. Kolem jednoho procenta odevzdal také německý DAX a francouzský CAC 40.

Firmy mohou zaměstnancům zakázat náboženské symboly

Soukromé podniky v Evropské unii mohou zakázat svým zaměstnancům nosit v práci náboženské, filozofické či politické symboly. Ve čtvrtek o tom rozhodl Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. Potvrdil tak svůj verdikt ve stejné záležitosti z roku 2017. Soud se případem zabýval na základě stížnosti dvou německých žen, kterým zaměstnavatel zakázal nošení muslimských šátků. Firmy mají podle soudu právo na politickou nebo náboženskou neutralitu. Zaměstnavatelé ovšem musí aplikování zákazu vždy zdůvodnit, například prokazatelnými negativními dopady na jejich podnikání v případě, že by jej neuplatňovali.

