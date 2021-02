Biden: Evropa s Nord Stream 2 propadne ruskému plynu, zvažuje sankce | E15.cz

Americký prezident Joe Biden považuje budovaný plynovod Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem za špatný obchod pro Evropu, a Spojené státy proto zvažují uvalení sankcí, aby zabránily jeho dokončení. Uvedla to mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

Bidenova administrativa podle mluvčí nyní posuzuje dopady plynovodu, který by měl po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa, demokratický prezident však vůči projektu nadále zastává jasně kritický názor. Za svého funkčního období proti plynovodu brojil i exprezident Donald Trump a napadal hlavně německou vládu, která projekt podporuje.

Spojené státy - stejně jako některé země střední a východní Evropy - plynovod dlouhodobě kritizují. Evropa by podle nich po jeho dokončení byla příliš závislá na ruských surovinách. Za kritikou je ale podle analytiků i snaha Spojených států uplatnit se na evropském trhu se svým zkapalněným zemním plynem (LNG).

Sněmovna reprezentantů a Senát v prosinci schválily zákon o obranném rozpočtu, který obsahoval mimo jiné možnost uvalení sankcí vůči podnikům spojeným s výstavbou plynovodu Nord Stream 2.

Bidenova administrativa má do dneška zveřejnit seznam firem, na které by případné sankce mířily, podle listu The Wall Street Journal se však může rovněž rozhodnout k postihům neuchýlit kvůli obavám z poškození vztahů s Německem, které je tradičním spojencem USA.