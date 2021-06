Evropa rozjíždí velkovýrobu baterií. Renault se spojí s Číňany | E15.cz

Švédská vláda podala demisi, na tahu je šéf parlamentu

Švédský premiér Stefan Löfven v pondělí rezignoval na svou funkci a spolu s ním končí i celý vládní kabinet. Stalo se tak týden poté, co Löfven jako první ministerský předseda v historii země ztratil důvěru parlamentu. Sociální demokrat Löfven stál v čele menšinové vlády Švédska od roku 2014. Jelikož odcházející premiér odmítl vypsat předčasné volby, na což má podle švédské ústavy právo, je teď na tahu předseda parlamentu Andreas Norlén. Ten začne vyjednávat s politickými lídry o sestavení nového kabinetu. Zatím není vyloučeno, že se Löfven do premiérského křesla vrátí.

Putinův plán selhal, Rusové se stále očkovat nechtějí

Přestože bylo Rusko první světovou zemí, která představila vakcínu proti nemoci COVID-19, nedaří se jí naočkovat vlastní obyvatelstvo, upozorňuje server CNBC. Deset měsíců od schválení látky Sputnik V se nechalo naočkovat pouze čtrnáct procent ze 146milionové ruské populace. Pro srovnání, ve Spojených státech už dostaly obě dávky vakcíny 53,5 procenta z 328 milionů obyvatel. Už teď je jasné, že ambiciózní plán prezidenta Vladimira Putina mít do konce června naočkováno třicet milionů Rusů, se nepodaří splnit. Stát má přitom jako jeden z mála obrovské zásoby očkovací látky, kterou dokonce prodal například Turecku či Brazílii.

Mutace delta srazila evropské trhy, v USA táhly technologie

Americké akcie vstoupily do nového týdne převážně růstem. Zatímco Dow Jonesův index klesl o 0,44 procenta, S&P 500 a Nasdaq posílily o 0,23, respektive 0,98 procenta a dosáhly tak na rekordní hodnoty. Výrazně zdražily například cenné papíry Facebooku, které přidaly přes čtyři procenta. Dařilo se však i všem ostatním technologickým obrům z takzvané velké pětky. Evropské burzy naopak v pondělí prudce oslabily kvůli obavám z šíření koronavirové mutace delta. STOXX Europe 600 odezvdal 0,59 procenta, britský FTSE 100 zakončil ve ztrátě 0,88 procenta. Německý DAX se snížil o 0,34 procenta a francouzský CAC 40 se propadl o 0,98 procenta.

Výroba baterií ve Francii a Británii vytvoří tisíce pracovních míst

Francouzská automobilka Renault včera oficiálně potvrdila dřívější spekulace médií, že uzavřela partnerství s čínskou energetickou společností Envision a francouzským start-upem Verkor. Firmy budou společně vyrábět baterie do elektromobilů v severofrancouzském městě Douai. Envision investuje do projektu zhruba dvě miliardy eur, tedy přes padesát miliard korun. Očekává se, že nová gigafactory vytvoří ve Francii do roku 2030 kolem 4500 pracovních míst. Rozšiřovat výrobu baterií pro elektrické vozy se chystá rovněž japonská automobilka Nissan v anglickém Sunderlandu, kde díky tomu nabídne práci tisícům Britů.

