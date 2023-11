Hamás vraždí nevinné a pak škemrá o příměří, říká izraelský podnikatel | e15.cz

Už několik týdnů zuří v Izraeli tvrdé boje , které vypukly po mimořádně brutálním útoku palestinské teroristické organizace Hamás ze 7. října. Při něm v průběhu několika hodin zahynulo více než 1400 izraelských civilistů. Jak aktuálně vypadá situace v zemi? Zapojí se do konfliktu další státy? A měl by Západ přehodnotit svou finanční podporu Pásmu Gazy? Na to e15 odpovídá podnikatel, vynálezce a bývalý důstojník izraelského námořnictva Avner Gal.

Můžete popsat současnou atmosféru v Izraeli? Jak probíhající válka s Hamásem doléhá na tamní podniky a obyvatele?

Asi tak týden po strašlivých událostech ze 7. října se život v centrální části země začal vracet do normálu. Žiju v Rišon le-Cijonu, patnáct kilometrů jižně od Tel Avivu, a většina obchodů, kaváren a restaurací tu teď funguje normálně. Atmosféra je ale velmi pochmurná. Nedokážeme pochopit nelidské, barbarské chování těch hamáských bestií. Každý den vychází na světlo nové zprávy o tom, co napáchali, které jdou daleko za hranici lidské představivosti. Nenacházím slova, jak popsat ty hrůzy a zkázu, kterou za sebou teroristé nechali. Každý z nás zná někoho, koho zavraždili, unesli, popálili nebo kdo je nezvěstný. Neustále myslíme na více než dvě stovky lidí, kteří jsou Hamásem drženi jako rukojmí, a na jejich rodiny. Ale Izraelci jsou silní. Víme, že zvítězíme a znovu obnovíme naši zemi, ačkoli zahojení poraněných duší nějakou dobu potrvá.

Je nynější konflikt s Hamásem v něčem jiný než ty předchozí?

Konflikt trvá nepřetržitě od roku 1987, kdy Hamás vznikl. Jeho vůdcové se nikdy netajili, že jejich cílem je zcela zničit izraelský stát. Nyní se jim ale povedlo shromáždit větší množství moderních zbraní, raket a dalšího vojenského arzenálu, s čímž jim pomohl Írán, který členy Hamásu trénuje a financuje. Takže byli celkově lépe připraveni na střet s Izraelem než v minulých letech, což jim v kombinaci s momentem překvapení dodalo výhodu v prvních dnech války. Další zásadní rozdíl je v tom, že Hamás tentokrát rozpoutal konflikt masakrem nevinných civilistů včetně žen, dětí a seniorů. Nelidské chování a požadavky těchto zločinců nesmí být nikým akceptovány.

Myslíte, že boje tentokrát potrvají delší dobu?

Ano, tato válka nejspíš potrvá déle než ty dřívější, zejména proto, že naše mise je tentokrát strategičtější, takže vyžaduje složitější vojenské operace.

Jak pravděpodobné podle vás je, že se do ní zapojí i další muslimské země?

Cílem Íránu je vyeskalovat tento konflikt a zatáhnout do něj prostřednictvím Hizballáhu Libanon a dále Sýrii, Jordánsko, Západní břeh Jordánu, tedy všechny spojence Hámasu včetně arabských občanů Izraele. Tento plán naštěstí zatím nevyšel a Hamás zůstal v boji prakticky osamocený. V tuto chvíli si nemyslím, že se Hizballáh aktivně zapojí do války, ale záruky žádné nemáme. Situace se může změnit, než mrknete okem.

Troufl byste si odhadnout, jak válka skončí? Je například reálné, že by izraelský stát převzal kontrolu nad Pásmem Gazy?

Jsem si jistý pouze tím, že Izrael nakonec vyhraje, překoná tohle trauma a vrátí se k normálnímu životu. Jinou možnost nemáme. Nevěřím, že Izrael trvale obsadí Pásmo Gazy. Nepotřebujeme ho a ani ho nechceme.

Izrael byl těsně před teroristickým útokem Hamásu na cestě k normalizaci vztahů se Saúdskou Arábií. Nemohou těžké boje v Pásmu Gazy tomuto cíli uškodit?

Aktuálně vše napovídá tomu, že naše vztahy s arabskými státy jsou stabilní, a doufám, že takové i zůstanou.

Proč vlastně izraelské síly nedokázaly událostem ze 7. října zabránit?

Tohle nebudu z pochopitelných důvodů detailněji analyzovat, dokud naši vojáci stále bojují. Jednoznačně tu ale došlo k velké chybě, za kterou je mimo jiných odpovědná i současná izraelská vláda. Celá situace mi hodně připomíná jomkipurskou válku z roku 1973, která vypukla skoro na den přesně o padesát let dříve než ta nynější. Určitě bude potřeba všechno důkladně prošetřit. Nejdřív ale musíme zvítězit nad Hamásem.

Mnoho Izraelců před 7. říjnem protestovalo proti premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a jeho soudní reformě. Byl jste jedním z nich. Považujete to téma stále za důležité?

Izraelci se vždycky dokážou sjednotit v časech krizí a válek. To je fakt. V tuto chvíli všichni jednoznačně stojíme za naší armádou a obyvateli zasaženými konfliktem. Podle mého osobního názoru se ale protesty po skončení bojů vrátí a budou ještě intenzivnější. Nešlo totiž o žádnou soudní reformu, ale zásadní změnu našeho politického systému. Většina Izraelců nechce žít v diktatuře ani pod poloautoritářským režimem, jaký panuje například v Maďarsku.

Šlo o největší protesty v historii země a populace se de facto rozdělila na ty, kteří hájí demokracii a principy právního státu, a ty, kdo si myslí, že jeden vládce nebo skupina vládců stojí nad zákonem. Netanjahuův kabinet se tuhle polarizaci společnosti podle hesla „rozděl a panuj“ snažil ještě posilovat. Protestující i řada příslušníků ozbrojených sil se marně snažili Netanjahua varovat, že tyto spory oslabují odolnost izraelského státu, což se bohužel tragicky potvrdilo 7. října. Řekl bych, že nás to upevnilo v přesvědčení, že tato vláda musí po válce rezignovat.

Co si myslíte o rezoluci OSN, která vyzvala Izrael k „humanitárnímu příměří“ s Hamásem, odmítla však odsoudit teroristické útoky ze 7. října?

Myslím, že jde o klasickou ukázku pokrytectví, jaké OSN dlouhodobě projevuje v konfliktu mezi Izraelem a arabským světem. Přestože došlo k naprosto bezprecedentnímu masakru, při kterém byly vražděny malé děti, ostřelováno civilní obyvatelstvo tisícovkami raket a páchány ty nejodpornější zločiny proti lidskosti, OSN nenašla potřebu tento brutální útok odsoudit. Na druhé straně, když Hamás okrádá vlastní obyvatele o jídlo a palivo a potom škemrá o „humanitární pauzu“, kterou nepochybně využije tak akorát na doplnění munice, OSN hned přispěchá s výzvou k uzavření příměří. Existuje snad větší pokrytectví? Kde je jejich lidskost a smysl pro spravedlnost? Už někdy v OSN slyšeli o tom, co se dělo v palestinském uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii? Samozřejmě že ne. Jakmile se to netýká Izraele, nikoho to nezajímá. Měli by se stydět!

Měl by Západ zastavit finanční podporu mířící do Pásma Gazy?

Civilní obyvatelé Pásma Gazy jsou v podstatě zajatci Hamásu. Většina peněz, které Západ Gaze posílá, končí v kapsách lídrů této teroristické organizace, kteří obvykle pobývají v jiných a klidnějších zemích. Hamás prokazatelně používá tyto prostředky na vojenské účely a ke svému vlastnímu obohacení. Obyvatelé Gazy z nich dostávají jen maličkou část. Hamás jim dokonce krade jídlo a pak si stěžuje, že lidé hladovějí. Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že musíme vymyslet kontrolní mechanismus, který bez výjimek zajistí, že každý haléř zaslaný do Gazy skutečně obdrží tamní civilisté a nikdo jiný.

Jak současná válka dolehla na váš soukromý život a byznys?

Pracuju teď převážně z domova. S kolegy se potkáváme v kanceláři tak jednou za týden. Firma funguje dál. Naší výhodou je, že jsme technologická společnost, takže pro nás není problém pracovat na dálku. Samozřejmě nás ale brzdí všudypřítomná nejistota. Je obtížné si něco dopředu naplánovat. Často musíme přerušovat porady a pracovní schůzky kvůli leteckým poplachům. Hodně nás taky omezuje, že momentálně prakticky není možné z Izraele letecky vycestovat do zahraničí a vrátit se zpátky. Do toho musíme sledovat zprávy. To všechno se pochopitelně negativně odráží na našem soustředění a produktivitě práce.

Vaše společnost iRomaScents měla v plánu letos uvést na trh unikátní produkt, který doplňuje online nakupování nebo sledování filmů o vůně. Podařilo se vám to?

Jsem rád, že můj plán skutečně vyšel. První prodeje jsme spustili v letošním druhém čtvrtletí. Naše zařízení už používá přední kosmetický obchod v Tokiu a testují ho také naši partneři v Londýně. Navzdory válce vedeme rozhovory s dalšími potenciálními klienty a distributory a připravujeme také předváděcí akce, které proběhnou v nejbližší době. Proniknout na trh s novým, inovativním produktem je velká výzva a zabere to čas. Dostáváme ale pozitivní zpětnou vazbu, takže věřím, že jsme na správné cestě.

Avner Gal