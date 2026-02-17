Předplatné

Evropská komise zahájí řízení s čínským internetovým prodejcem Shein

Komise Shein podezírá, že na svém on-line tržišti prodává nelegální zboží a zanedbává ochranu spotřebitelů.

Komise Shein podezírá, že na svém on-line tržišti prodává nelegální zboží a zanedbává ochranu spotřebitelů. Zdroj: Yuichi YAMAZAKI / AFP / AFP / Profimedia

ČTK
  • Evropská komise (EK) informaci o zahájení řízení uvedla na svém webu.
  • Shein se v posledních měsících v Evropě potýkal s několika problémy.

Kritice Shein v loňském roce čelil za prodej asijských sexuálních panenek připomínajících děti. Zákazníci si u něj mohli zakoupit také zbraně, k nimž je potřeba povolení, a léky. Firma mezitím po kritice zboží ze svých stránek sama odstranila, a prodej sexuálních panenek ukončila dokonce na celém světě.

Unijní nařízení o digitálních službách (DSA) nařizuje, aby internetová tržiště vyvíjela větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu.

Shein a její čínský rival Temu se stali nejznámějšími symboly obav ohledně přílivu levných čínských produktů do Evropy. Komise společnost Temu loni obvinila z porušení DSA, protože firma podle ní řádně neposoudila rizika nelegálních produktů, které na svých stránkách nabízí. Konečné rozhodnutí EU by mohlo padnout letos, píše agentura Reuters.

Shein v úterý v reakci uvedla, že bude s Komisí nadále spolupracovat. Dodala, že významně investovala do opatření k posílení dodržování DSA.

Tlak na Evropskou komisi, aby proti Shein přijala tvrdá opatření, přicházel v poslední době zejména z Francie. Francouzská vláda se dokonce pokusila online platformu na tři měsíce zablokovat. Soud ale koncem prosince rozhodl, že takové blokování by představovalo neodůvodněné porušení svobody podnikání.

