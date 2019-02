Firmy řeší brexit odchodem i příplatky | E15.cz

FIRMY ODCHÁZEJÍ DO NIZOZEMSKA Z brexitu těží především Nizozemsko. Tamní vládě se loni podle agentury Bloomberg podařilo přilákat 42 firem a vytvořit téměř dva tisíce pracovních míst. Do země se přitom přestěhovala například mediální společnost TVT Media, investiční banka Norinchukin nebo poskytovatel finančních služeb MarketAxess. Nizozemské ministerstvo hospodářství letos podle agentury AFP jedná s dalšími 250 firmami, které by mohly po brexitu zakotvit v Nizozemsku. Podle ministerstva se jedná o společnosti z finančního sektoru, médií, zdravotnictví. Do Nizozemí se přesouvají své evropské centrály i dva technologičtí giganti z Japonska – Panasonic a Sony. JAPONSKÉ AUTOMOBILKY SE VRACEJÍ DOMŮ Velkou ranou pro britskou ekonomiku je rozhodnutí japonské automobilky Honda, která se podle agentury Reuters rozhodla uzavřít svou továrnu ve městě Swindon, kde se pro brexit vyslovilo 54,7 procenta obyvatel. Ukončení provozu bude znamenat ztrátu 3500 pracovních míst. V továrně západně od Londýna se ročně vyrobí asi 150 tisíc osobních automobilů Civic, většina z toho je určena k vývozu do zemí Evropské unie. Podle šéfa evropských operací automobilky Iana Howella nesouvisí ukončení výroby s brexitem, ale s restrukturalizací. Pracovníci továrny nicméně podle listu The Guardian přičítají zásluhy za uzavření továrny právě brexitu. Plány ve Velké Británii ruší i konkurenční automobilka Nissan. Na začátku února oznámila, že bude novou verzi SUV X-Trail vyrábět raději v Japonsku. Japonské automobilky Honda, Nissan a Toyota společně vyrobí asi polovinu z celkového počtu vozů vyrobených v Británii. Tvrdý brexit nejvíce odnesou Němci FORD CHYSTÁ PŘESUN Přesun výroby z Británie chystá i americký Ford, který je nejprodávanější značkou ve Velké Británii. Brexit bez dohody by ji mohl stát až miliardu dolarů (23 miliard korun). „Podnikneme veškerá opatření, abychom ochránili konkurenceschopnost našeho evropského podnikání,“ uvedla automobilka. V zemi zaměstnává asi třináct tisíc lidí. POKRYTECTVÍ JAMESE DYSONA Hlasitým zastáncem brexitu byl miliardář James Dyson, jehož firma vyrábějící vysavače v brzké době přesune své ústředí z Velké Británie do Singapuru. Stěhování údajně s brexitem nesouvisí, jde hlavně o rostoucí význam asijského trhu. Dyson vloni oznámil, že se chce soustředit i na výrobu elektrického automobilu. I jeho výroba by se měla přesunout do Asie.