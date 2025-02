Francie chystá masivní investici do AI, chce se vyrovnat Spojeným státům, řekl Macron

Francie chce v příštích letech investovat 109 miliard eur (více než 2,7 bilionu korun) do umělé inteligence (AI). Řekl to v neděli francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož to Paříž oznámí na summitu o AI, který Francie hostí v pondělí a v úterý.

„Pro Francii je to ekvivalent toho, co Spojené státy oznámily se Stargate. Je to stejný poměr,“ řekl Macron. Americký prezident Donald Trump v lednu oznámil, že Spojené státy v rámci svého plánu Stargate investují do AI 500 miliard dolarů (více než 12 bilionů korun).

Pařížského summitu o AI se zúčastní představitelé zemí a vlád, vedoucí představitelé mezinárodních organizací, ředitelé malých i velkých společností, zástupci akademické obce a nevládních organizací. Jednání se zúčastní také americký viceprezident J.D. Vance, pro kterého to bude první zahraniční cesta. Českou republiku bude zastupovat prezident Petr Pavel.

Donald Trump na konci leda vyhlásil důležitý krok v globálním technologickém závodě: Iniciativa Stargate v hodnotě 500 miliard dolarů, za níž stojí společnosti OpenAI, Oracle a SoftBank, znamená jednu z největších investic do infrastruktury pro umělou inteligenci v historii. Vzniknout by měla rozsáhlá síť datových center napříč Spojenými státy, více než sto tisíc nových pracovních míst, což má významně konkurovat Číně a zajistit tak USA pozici globálního lídra v umělé inteligenci.

Projekt Stargate Trump představil krátce po svém návratu do úřadu a má se stát základem nové vlny vývoje umělé inteligence. V Bílém domě označil Trump tuto iniciativu za „monumentální počin“ a zdůraznil její potenciál „reindustrializovat Ameriku a předstihnout Čínu“ v technologické rivalitě.