Donald Trump vyhlásil důležitý krok v globálním technologickém závodě: Iniciativa Stargate v hodnotě 500 miliard dolarů, za níž stojí společnosti OpenAI, Oracle a SoftBank, znamená jednu z největších investic do infrastruktury pro umělou inteligenci v historii. Vzniknout by měla rozsáhlá síť datových center napříč Spojenými státy, více než sto tisíc nových pracovních míst, což má významně konkurovat Číně a zajistit tak USA pozici globálního lídra v umělé inteligenci.

Projekt Stargate Trump představil krátce po svém návratu do úřadu a má se stát základem nové vlny vývoje umělé inteligence. V Bílém domě označil Trump tuto iniciativu za „monumentální počin“ a zdůraznil její potenciál „reindustrializovat Ameriku a předstihnout Čínu“ v technologické rivalitě.

Iniciativa přichází jen den poté, co Trump zrušil více než stostránkový exekutivní příkaz svého předchůdce Joea Bidena o bezpečnostních normách pro umělou inteligenci. Ten měl za cíl snížit rizika, která umělá inteligence může představovat pro spotřebitele, pracovníky a pro národní bezpečnost. Trump tak načrtl rozhodující změnu směřování vývoje USA v oblasti umělé inteligence.

OpenAI, Oracle a SoftBank na jedné lodi, Blízký východ také

Generální ředitel OpenAI Sam Altman označil Stargate za „nejdůležitější projekt této éry“ a zdůraznil jeho roli při řešení akutního nedostatku kapacity datových center potřebných pro provoz AI nástrojů, jako je ChatGPT. Třetí nejbohatší člověk planety a spoluzakladatel společnosti Oracle Larry Ellison a výkonný ředitel SoftBank Masajoši Son vyzdvihli ekonomický a strategický význam této iniciativy. Na jejím vyhlášení v Bílém domě byli přítomni všichni tři. SoftBank bude mít za Stargate finanční odpovědnost, provozní záležitosti na sebe vezme OpenAI. Předsedou projektu bude Son.

Ekonomický plán OpenAI rámuje toto úsilí jako závod o přilákání globálních investic a odklonění kapitálu směřujícího do projektů podporovaných Čínou. Lidé ze Stargate odhadují, že by projekt mohl v příštích pěti letech vyvolat investice do amerických datových center ve výši jednoho bilionu dolarů.

V první fázi do projektu plánují investovat 100 miliard dolarů a během příštích čtyř let by se investice měly vyšplhat až na celkových 500 miliard dolarů. Iniciativa začne s deseti již stavěnými datovými centry v Texasu a nezdráhá se k investicím přizvat ani země z Blízkého východu, navzdory dřívějším obavám amerických politiků za Bidenovy administrativy z cizího vlivu na tuto klíčovou infrastrukturu.

Co tomu předcházelo? Nechyběly příspěvky na Trumpovu kampaň

Microsoft, největší investor OpenAI, firmě roky poskytoval infrastrukturu datových center potřebnou pro provoz této nejznámější umělé inteligence. Postupně ale začal mít výrobce ChatGPT problém získat od Microsoftu dostatek počítačového výkonu, obě společnosti se tak dohodly, že OpenAI může usilovat o další datová centra vybudovaná firmou Oracle.

Během loňska se Sam Altman z OpenAI začal setkávat s investory ve Spojených arabských emirátech, s výrobci počítačových čipů v Asii a s úředníky ve Washingtonu. Navrhl jim, aby se spojili a vybudovali nové továrny na počítačové čipy a datová centra po celém světě. Poté co úředníci vyjádřili znepokojení nad tím, že se americká společnost snaží vybudovat životně důležitou technologii mimo USA – konkrétně právě na Blízkém východě –, se OpenAI zaměřila na budování nových datových center ve Spojených státech.

Řada technologických manažerů aktivně podporovala Trumpovu administrativu, přičemž někteří včetně samotného Altmana přispěli milionovými částkami na Trumpovu prezidentskou kampaň a inauguraci. I přes počáteční kontroverze s účastí arabských investorů se nakonec na financování Stargate bude podílet firma z Blízkého východu. Roli čtvrtého partnera získala společnost MGX ze Spojených arabských emirátů. OpenAI takový krok vysvětluje tím, že pokud země jako Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie nebudou investovat do americké infrastruktury, jejich peníze místo toho poputují do Číny.

Budoucnost je drahá

Společnost OpenAI považuje vyvinutou technologii nazvanou OpenAI o1 za budoucnost svého podnikání. Žene se za snem o obecné umělé inteligenci – stroji, který toho zvládne tolik jako lidský mozek, nebo i více. A takový cíl vyžaduje ještě větší výpočetní výkon. Proto se očekává, že náklady na potřebnou techniku vzrostou do roku 2029 až sedmkrát.

Umělá inteligence může své schopnosti zlepšovat tak, že zpracuje co největší množství dat, ze kterých se učí. Čím více, tím lépe. Jazykové modely jako ChatGPT pro své dovednosti přijímají prakticky veškerý dostupný textový obsah. To vyžaduje stále větší výpočetní výkon obřích datových center. Uvnitř těchto center jsou počítače osazené tisíci specializovaných čipů, jejichž cena se stále zvyšuje.

Trump naznačil, že k urychlení rozvoje projektu, zejména pokud jde o energetickou infrastrukturu, využije mimořádných opatření. „Musejí (členové Stargate – pozn. red.) vyrábět velké množství elektřiny a my jim umožníme, aby tuto výrobu snadno realizovali ve svých vlastních elektrárnách,“ avizoval Trump.

To ale neznamená, že je vše jisté. Kritici přirovnávají projekt Stargate k dřívějším velkým projektům, jako bylo Trumpovo oznámení o výstavbě továrny Foxconn v hodnotě 10 miliard dolarů ve Wisconsinu v roce 2017, který však ve výsledku selhal – firma nakonec ve státu po revizi plánů investovala sotva tři čtvrtě miliardy dolarů.

A varují, že by projekt mohl čelit podobným překážkám včetně zpoždění povolení, nedostatku pozemků a energetických zdrojů. Prozatím Stargate stojí jako odvážné prohlášení amerických ambicí a snaha o udržení kroku v rychle se vyvíjející technologické oblasti.