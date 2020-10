FRANCIE V SOUVISLOSTECH: I Korsika zakřičela o pomoc | E15.cz

Turismus je na jedné straně zachráncem ostrova, zároveň ale přináší obří problémy. Už 20 let se Korsika snaží vyřešit odpadkovou krizi, disponuje totiž dvěma centrálními skládkami, Prunelli na severu a Viggianello na jihu, ovšem bez spalovny. Produkce odpadu je přitom čím dál větší. V roce 2018 ostrov vyprodukoval více než 236 tisíc tun, o čtvrtinu více v porovnání s rokem 2017, z toho tříděného odpadu 73 tisíc tun. Skládka na severu téměř dosáhla své roční kapacity a je již částečně uzavřená, zbývající kapacitu rezervuje pro okolní vesnice. Odpady z celé Korsiky tak putovaly do druhého střediska na jihu, kde ale skládka rovněž dosáhla maximální kapacity. Hlavní město našlo řešení pouze na pár měsíců vytvořením sběrného střediska, kde se za čas nashromáždilo 500 tun odpadu, a stejná provizorní řešení zavedla města Bastia a Porto Vecchio. Průběžně je proto odpad transportován do Francie. Aktuální projednávané projekty na nové skládky přitom ostře narážejí na odpor lokálních spolků a ekologických aktivistů.