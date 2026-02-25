Gates přiznal aféry se dvěma Ruskami. Ale popřel roli v trestných činech Epsteina
- Bill Gates přiznal, že měl mimomanželské aféry se dvěma Ruskami, ale popřel, že by měl jakoukoli roli v trestných činech Jeffreyho Epsteina.
- Gates se omluvil za své kontakty s Epsteinem, které označil za "obrovskou chybu", a tvrdil, že nikdy neviděl nic nezákonného.
- Epsteinovy e-maily naznačují, že Gates měl v minulosti vztahy, které využíval Epstein k vydírání, ale Gates opakovaně popřel jakýkoli podíl na zneužívání.
Miliardář Bill Gates přiznal, že měl mimomanželské aféry se dvěma Ruskami, ale popřel, že by se podílel na trestných činech odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Gates to řekl na úterním setkání se zaměstnanci své nadace Gates Foundation, kde se omluvil za své vazby na Epsteina, které označil za obrovskou chybu. Informoval o tom deník The Wall Street Journal (WSJ).
Sedmdesátiletý Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft, je mezi prominentními jmény, která se objevila ve spisech o Epsteinovi zveřejněných ministerstvem spravedlnosti.
V jednom z neodeslaných e-mailů Epstein napsal, že Gates měl mimomanželské aféry. O svém vztahu s Gatesem uvedl, že sahal od „pomáhání Billovi získat léky, aby se vypořádal s následky sexu s ruskými dívkami, až po umožňování jeho zakázaných poměrů s vdanými ženami“.
WSJ už dříve informoval, že Epstein zřejmě proti Gatesovi jeho poměr s ruskou hráčkou bridže použil jako prostředek vydírání.
Epstein v dalším e-mailu, který poslal sám sobě, napsal, že Gates ho požádal, aby vymazal e-maily zmiňující sexuálně přenosnou chorobu. Gates podle e-mailu rovněž Epsteina požádal o antibiotika, které by mohl tajně podat své tehdejší ženě Melindě Gatesové.
Aféry se dvěma ženami
Gates přiznal, že měl aféry se dvěma ženami z Ruska, o kterých se Epstein dozvěděl, ale že neměl co do činění s Epsteinovými oběťmi. „Nedělal jsem nic nezákonného. Neviděl jsem nic nezákonného,“ řekl Gates podle WSJ, který se odvolává na záznam úterního setkání.
Snímky, které se objevily ve spisech a které Gatese zachycují po boku žen, jejichž tváře byly začerněny, podle něj zachycují Epsteinovy asistentky a finančník o ně požádal po schůzkách obou mužů. „Abych se vyjádřil jasně, nikdy jsem nestrávil žádný čas s jeho oběťmi, s ženami kolem něj,“ řekl Gates.
Miliardář uvedl, že se s Epsteinem začal scházet v roce 2011, tedy několik let poté, co se finančník v roce 2008 přiznal k sexuálnímu zneužívání. Gates řekl, že si byl vědom nějaké „18měsíční záležitosti“, která omezovala Epsteinovo cestování, ale že jeho minulost neprověřoval.
Epstein byl v rámci kontroverzní dohody s obžalobou v roce 2008 odsouzen na 18 měsíců vězení za zneužívání nezletilých dívek, avšak věznici mohl opouštět až na 12 hodin denně, aby mohl pracovat. Jeho trest byl nakonec snížen na 13 měsíců.
Gates se s Epsteinem scházel i poté, co jeho manželka Melinda ohledně finančníka v roce 2013 vyjádřila znepokojení. S Epsteinem se vídal ještě v roce 2014, cestoval jeho soukromým letadlem a strávil s ním čas v Německu, Francii, New Yorku a Washingtonu. Gates řekl, že nikdy nenavštívil Epsteinův ostrov.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.