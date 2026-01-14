Dánsko s NATO posiluje vojenskou přítomnost u Grónska
- Dánsko spolu se spojenci z NATO zvyšuje vojenskou přítomnost v okolí Grónska.
- Krok přichází v době, kdy USA otevřeně mluví o ambici získat Grónsko.
- Grónsko i Dánsko americký tlak odmítají.
Grónská vláda oznámila, že Dánsko společně se spojenci z NATO zvyšuje vojenskou přítomnost v okolí Grónska v rámci slibu posílit obranu v Arktidě, píše agentura Reuters. Vojenské jednotky v oblasti absolvují výcvik, který je má připravit na operace v arktických podmínkách. Cílem cvičení je posílit akceschopnost Severoatlantické aliance v regionu a zvýšit jeho bezpečnost.
Americká administrativa v posledních týdnech otevřeně hovoří o svých ambicích získat Grónsko, které je dánským autonomním územím. Prezident Donald Trump přitom údajně nedostatečnou bezpečnost v regionu používá jako svůj hlavní důvod, proč chce Grónsko „tak či onak“ získat pod přímou kontrolou USA.
Dánské ministerstvo obrany podle agentury AFP v dnešním prohlášení oznámilo, že už mobilizuje své jednotky, které se cvičení v okolí ostrova zúčastní. „V nadcházejícím období to povede ke zvýšené vojenské přítomnosti v Grónsku a jeho okolí, včetně armádních letadel, plavidel a spijeneckých vojáků,“ uvedlo ministerstvo.
Oznámení grónské a dánské vlády přichází v den, kdy se v Bílém domě koná schůzka dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem.
USA potřebují Grónsko
Trump v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v Severoatlantické alianci. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.
Arktický ostrov byl do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.