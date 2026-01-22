Mírová jednání o Ukrajině pokročila, zbývá dořešit poslední otázku, řekl Witkoff
- Jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku, řekl Steve Witkoff.
- Dodal, že během dne odcestuje do Moskvy.
- Hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov informoval o jednání s americkými zástupci v Davosu.
„Myslím, že jsme dosáhli velkého pokroku," řekl ve čtvrtek podle agentur Reuters na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. „Takže pokud obě strany chtějí tento problém vyřešit, vyřešíme ho," řekl na okraj Světového ekonomického fóra s tím, že během dne odcestuje do Moskvy, aby ukončení konfliktu projednal s ruskými představiteli. Podrobnosti podle dostupných informací nesdělil. Zároveň podle Reuters prohlásil, že Ukrajina má „úžasný vyjednávací tým".
Jeho vedoucí Umerov v noci na čtvrtek na platformě Telegram informoval o jednání s Witkoffem a zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem v Davosu. „Informovali jsme naše partnery o nejnovějším ruském ostřelování civilní infrastruktury, zejména situaci v Kyjevě, kde v důsledku (nepřátelských) úderů zůstaly miliony lidí bez elektřiny a tepla," uvedl.
Mimo to Umerov sdělil, že společně s předsedou poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa Davydem Arachamijou a ukrajinským činitelem Oleksandrem Kamyšinem jednali také se zástupci Norska či Kataru a představiteli americké investiční společnosti BlackRock. Ta se podle Reuters podílí na plánech obnovy Ukrajiny.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už téměř čtyři roky. Americký prezident Donald Trump po svém loňském návratu do Bílého domu začal vyjednávat s oběma stranami o ukončení války, zatím neúspěšně. Většina lídrů evropských zemí překážku na cestě k míru vidí v neochotě Moskvy. Rusko například jako podmínku ukončení bojů požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci stále nedokázali dobýt. Kyjev viní Moskvu z podkopávání mírového procesu.