Trump našel s šéfem NATO shodu na Grónsku. Cla vůči Evropě zatím nebudou
- Trump s Ruttem dospěli k rámci dohody o Grónsku.
- Donald Trump ve středu dorazil na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu.
- Lídři států EU se ve čtvrtek sejdou na mimořádném summitu EU.
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání ve švýcarském Davosu, které označil za velmi produktivní, oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím. Šéfka švédské diplomacie Maria Malmerová Stenergardová i dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen to uvítali. Lídři států EU se přesto sejdou na mimořádném summitu EU ve čtvrtek v Bruselu.
„Toto řešení, pokud bude naplněno, bude skvělé pro Spojené státy americké i pro všechny země NATO. Na základě této dohody nebudu zavádět cla, která měla vstoupit v platnost 1. února," uvedl americký prezident, aniž upřesnil, co má být součástí chystané dohody.
„Je dobře, že Trump nyní ustoupil od uvalení cel na ty z nás, kteří podporovali Dánsko a Grónsko," uvedla na síti X švédská ministryně zahraničí Maria Malmerová Stenergardová. „Požadavky na posunutí hranic se setkaly s oprávněnou kritikou. Proto jsme také opakovaně zdůrazňovali, že se nenecháme vydírat. Zdá se, že naše spolupráce se spojenci měla dopad," myslí si Malmerová Stenergardová.
„Den končí lépe, než začal," komentoval Trumpovo vyjádření dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. „Pokud to, co se dnes děje, znamená, že se můžeme vrátit k normálnějším komunikačním kanálům, než je Truth Social, tak je to dobré. Pro nás je důležité, abychom to ukončili způsobem, který respektuje obyvatele Grónska," uvedl ve středu večer podle agentury Reuters Rasmussen.
Evropští lídři se ve čtvrtek mimořádně sejdou
Lídři států EU se přes to, že Trump ustoupil od uvalení cel na některé země kvůli Grónsku, ve čtvrtek sejdou na mimořádném summitu EU, potvrdil ve středu večer mluvčí Evropské rady.
Další jednání za americkou stranu povedou viceprezident J.D.Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff.
Trump dával opakovaně najevo, že Spojené státy chtějí ke svému území připojit největší světový ostrov, který je autonomní součástí Dánského království. Až do středy přitom odmítal vyloučit použití armády.
Washington hovořil i o tom, že by mohl Grónsko, které je bohaté na nerostné suroviny, koupit. Ve středu Trump v Davosu prohlásil, že si dokáže představit cenu, která by mohla být rozumná. Připojení Grónska k USA odmítají ostrovní představitelé i obyvatelé a také Dánsko a další evropské země. Trump jim kvůli tomu hrozil dalšími cly.