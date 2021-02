Google, Facebook a australští vydavatelé se blíží dohodě o placení za zprávy | E15.cz

EK tlačí na Maďarsko

Evropská komise požaduje, aby Budapešť zreformovala zákony upravující zadávání veřejných zakázek. Ty současné údajně vykazují „systémové nesouměrnosti“. Brusel tím údajně podmiňuje vyplacení peněz ze společného záchranného balíku na podporu evropských ekonomik po koronakrizi ve výši 750 miliard eur. S odvoláním na interní dokument EK to uvedla agentura Reuters. Budapešť ovšem existenci tohoto požadavku popírá. Vláda premiéra Viktora Orbána čelí v posledních letech čím dál tím intenzivnější kritice ze strany orgánů EU kvůli porušování principů právního státu.

Katalánští separatisté posílili

V severovýchodním španělském regionu Katalánsko, který dlouhodobě usiluje o nezávislost, se v neděli konaly volby do tamního parlamentu. Podle předběžných výsledků by v nich měla zvítězit Katalánská socialistická strana, která vystupuje proti samostatnosti. Trojice separatistických stran – Republikánská levice Katalánska, Společně pro Katalánsko a Kandidátka lidové jednoty – nicméně také posílila a dohromady by si v parlamentu měla udržet většinu. Separatisté by nově měli obsadit 74 ze 135 parlamentních křesel, namísto dosavadních sedmdesáti.

Spor téměř urovnán

Zajímavé dnes bude sledovat akcie Alphabetu a Facebooku. Technologičtí giganti jsou blízko dohody s australskými vydavateli týkající se licenčních poplatků za využívání zpravodajského obsahu. Uvedl to australský ministr financí Josh Frydenberg, který o víkendu jednal s šéfy Googlu a Facebooku, Sundarem Pichaiem a Markem Zuckerbergem.

„Dosáhli jsme velkého pokroku,“ řekl Frydenberg. Nedávný spor mezi obřími internetovými korporacemi a australskou vládou, která plánovala zavedení zákona, jenž by technologické firmy k placení za obsah donutil, se tak začíná urovnávat. Podobný zákon nedávno začala chystat Evropská unie.

Brexit poškodil letecké dopravce

Britské letecké společnosti, například Titan Airways, Jota Aviation či Loganair, si stěžují, že jsou kvůli brexitové dohodě znevýhodněny oproti konkurenci z EU. Ta má při létání do Velké Británie daleko větší volnost, než když britské firmy létají do Evropy. Aerolinky prý kvůli tomu přicházejí o mezinárodní kontrakty, a pokud se situace nezmění, budou muset hromadně propouštět. V neděli na to upozornil britský deník The Guardian. Letecké společnosti chtějí spustit kampaň, která by pobrexitová pravidla změnila.

I salute the Republican Senators who voted their conscience and for our Country.



Other Senate Republicans’ refusal to hold Trump accountable will go down as one of the darkest days and most dishonorable acts in our nation’s history.