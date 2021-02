Volkswagen zkoumá proveditelnost projektu s létajícími auty | E15.cz

Pokud si pamatujete slavný seriál „Knight Rider“, pak vězte, že k létajícím autům v provozu nemá současný svět moc daleko. Volkswagen uvedl ve svém úterním prohlášení, že „vertikální mobilita“ může být dalším krokem k mobilitě a dopravě budoucnosti, informoval o tom americký zpravodajský web CNN.

Volkswagen zkoumá celý projekt v Číně mimo jiné i z toho důvodu, že je tato země největším světovým trhem s automobily a zároveň je největším zákazníkem společnosti Volkswagen. Společnost tam nyní zkoumá potenciální partnery a koncepty v rámci studie proveditelnost, uvádí agentura Reuters.

Vertikální mobilita však skýtá mnohem více překážek než elektrická mobilita, včetně bezpečnosti a spolehlivosti. Létající vozidla by se musela pohybovat v přeplněném vzdušném prostoru, v blízkosti malých dronů a klasických letadel. V neposlední řadě by musel vzniknout regulační rámec, jehož tvorba by mohla trvat několik let.

Mezi velké hráče v této oblasti nepatří pouze Volkswagen nebo Airbus, který se zaměřuje především na vývoj autonomních strojů. U zrodu vertikální mobility stojí také společnosti, jako například americký Joby nebo německé firmy Lilium a Volocopter.

Létající vozidla už ale existují pár let. V některých zemích už byla dokonce otestována s člověkem na své palubě. V roce 2017 uvedla slovenská firma AeroMobil první létající auto na světě, které tentýž rok Slováci uvedli do prodeje. Cena se ale pohybuje kolem 35 milionů korun a vzduchem dokáže svištět až 360 kilometrů za hodinu. Do provozu však zatím létající auta zařazena nejsou.