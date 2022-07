Google zpomalí nábor zaměstnanců, výsledková sezóna začíná | E15.cz

✅ Google zpomalí nábor zaměstnanců

K celé řadě firem, které kvůli blížící se ekonomické recesi stoply přijímání nových zaměstnanců, se přidává technologický gigant Google, respektive jeho mateřská společnosti Alphabet, informuje agentura Bloomberg. Ta v současné době zaměstnává přes 160 tisíc lidí, nicméně toto číslo se bude nyní zvyšovat pouze pomalu. Podle šéfa společnosti Sundara Pichaie Alphabet nyní musí ukázat větší výkonnost a dravost než tomu bylo „za slunných dnů“. Pichai také uvedl, že se firma bude soustředit na obsazení technických, inženýrských a dalších kriticky důležitých pozic.

✅ Osm uchazečů o křeslo britského premiéra

Po odstoupení bývalého ministra zdravotnictví Sajida Javida zbývá v Konzervativní straně osm zájemců, kteří by chtěli nahradit dosavadního předsedu vlády Borise Johnsona. Tuto ambici mají například bývalý ministr financí Rishi Sunak nebo aktuální šéfka diplomacie Liz Trussová. Potenciální budoucí premiér nyní potřebuje podporu alespoň od dvaceti poslanců, poté se bude o jednotlivých kandidátech hlasovat a ten, kdo nedostane aspoň třicet hlasů, musí z kola ven. O finálním kandidátovi na příštího předsedu vlády rozhodne následně 160 tisíc členů strany.

✅ Srílanský prezident uprchl ze země

Kvůli bouřlimým protivládním protestům z důvodů prohlubující se ekonomické krize ze Srí Lanky odletěl prezident Gotabaja Radžapaksa. Nyní se zdržuje na Maledivách, podle zdrojů BBC by se ovšem nemělo jednat o cílovou destinaci. Podle dřívějších zpráv měl Radžapaksa dnes rezignovat na svůj post poté, co proti němu protestují desetitisíce obyvatel země. V předchozích dnech se prezidentovi útěk ze země nepovedl, neboť ho zastavil letištní personál. Srí Lanka mezitím vyhlásila výjimečný stav, demonstranti vtrhli do sídla premiéra a žádají jeho demisi.

✅ Americké akcie klesly

Americké akcie ukončily rozkolísanou seanci poklesem. Rostoucí známky hrozící recese způsobily, že investoři zůstali před středeční zprávou o inflaci obezřetní. Index Dow Jones klesl o 192,51 bodu, tedy 0,62 procenta, na 30.981,33 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 oslabil o 35,63 bodu, čili 0,92 procenta, na 3818,50 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se snížil o 107,87 bodu, neboli 0,95 procenta, na 11.264,73 bodu.

✅ Začíná výsledková sezóna

Koncem tohoto týdne se má plně rozjet sezona zveřejňování výsledkových zpráv za druhé čtvrtletí. Oznámit výsledky mají mimo jiné banky JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Citigroup a Wells Fargo & Co. Analytici nyní očekávají, že zisk firem z indexu S&P za duben až červen stoupl meziročně o 5,7 procenta. Na začátku čtvrtletí přitom předpovídali růst o 6,8 procenta, napsala agentura Reuters.

✅ Trump podnítil útok na Kapitol, uvádí vyšetřovací komise

Výzva bývalého prezidenta USA Donalda Trumpova k manifestaci ve Washingtonu představovala „povolání do akce“, na které okamžitě reagovala připravená síť aktivistů a extremistů, uvedla vyšetřovací komise Kongresu. Komise poukázala na to, že výzva přišla těsně po vypjaté schůzce v Bílém domě, při které Trumpovi spolupracovníci znovu vyvraceli jeho příběh o zmanipulovaných volbách.

Klíčovým bodem slyšení byl Trumpův tweet z noci na 19. prosince 2020, v němž končící prezident opět odmítl porážku a svolal příznivce na 6. leden do Washingtonu se slovy: „Přijďte. Bude to divoké.“ „Trumpův tweet z 01:42 uchvátil a vyburcoval jeho stoupence, především nebezpečné extremisty ve skupinách Oath Keepers a Proud Boys,“ řekl kongresman Jamie Raskin.

