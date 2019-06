Hongkong se chystá na další protesty | E15.cz

Obyvatelé Hongkongu se chystají opět vyjít do ulic demonstrovat proti kontroverznímu návrhu čínského zákona o vydávání zločinců. Po nedělních demonstracích vyrazí znovu již zítra. Chtějí vyjádřit svůj odpor vůči legislativě, na jejíž základě by bylo možné vydávat zločince i do zemí, se kterými Hongkong nemá žádnou dohodu, například do Číny. Právě ve středu bude legislativní proces pokračovat druhým čtením.