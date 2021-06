IKEA a Rockefellerovi spojili síly na podporu čisté energie | E15.cz

Bohaté země jsou v současnosti pod stále větším tlakem, aby splnily svůj přes dekádu starý slib, že nejpozději od roku 2020 každoročně vyčlení sto miliard dolarů na pomoc rozvojovým zemím v boji s klimatickou krizí. Závazek se zatím nepodařilo naplnit i z důvodu pandemie. Podle expertů by z investic do udržitelných projektů kromě Evropy a Spojených států mohla v příštích letech těžit především Latinská Amerika, kde už nyní některé země financují obnovu deštného pralesa. Země regionu rychle rozšiřují podíl zelené energie ze solárních a větrných elektráren a biopaliv, nejen těžební společnosti experimentují s vodíkem. Transformace má navíc velkou podporu místní veřejnosti, která změnu klimatu vnímá jako velkou hrozbu. Tématu je tak přikládána vážnost napříč politickým spektrem. Odborníci věří, že by region do roku 2030 mohl přitáhnout stovky miliard dolarů zelených investic, což by povzbudilo jeho ekonomický růst a postkoronavirové zotavení.