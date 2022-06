Akciový index S&P 500 zažívá nejslabší první půlrok od roku 1970 | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Stagflace v Evropě zatím nehrozí, tvrdí ECB

Evropská ekonomika prozatím ani zdaleka nevykazuje známky stagflace, tedy stagnace hospodářského růstu v kombinaci s vysokou inflací a vysokou mírou nezaměstnanosti. Přestože hrubý domácí produkt EU letos zpomalí válka na Ukrajině, v příštím roce se nadále očekává zlepšení ekonomické situace. Inflace by měla klesnout pod dvě procenta ve druhé polovině roku 2023. Vyplývá to z prognózy, kterou ve středu zveřejnili analytici Evropské centrální banky (ECB). Jejich zpráva tak mírní obavy některých ekonomů, že kontinent míří do hluboké recese.

Dubaj je novým útočištěm ruských podnikatelů

Ruští obchodníci s komoditami v těchto dnech masově přesouvají své podnikání ze Švýcarska do Spojených arabských emirátů, píše agentura Bloomberg. Neutrální Švýcarsko se totiž připojilo k většině západních sankcí na ruský export a pro Rusy je tak velmi obtížné zde pokračovat v byznysu. Například tři největší ruští producenti ropy aktuálně prověřují, zda mohou spustit své obchodní operace v Dubaji. Několik dalších firem se sem již přesunulo. Spojené arabské emiráty se tak zařazují k zemím, které ekonomicky těží ze současného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem.

Z trhů a burz

Nejslabší výkon od 70. let, akcie v USA opět zlevnily

Americké akcie znovu oslabily. Indexy Dow Jones a Nasdaq Composite se shodně snížily o 0,15 procenta, S&P 500 ztratil 0,13 procenta. Poslední jmenovaný benchmark tak letos zažívá nejslabší první polovinu roku za celé dekády. Od ledna odepsal už přes 21 procent. Naposledy zažil takto ztrátových prvních šest měsíců v roce 1970. Okolo jednoho procenta ve středu odevzdaly také všechny hlavní burzy v západní Evropě. Nejvíce německý DAX, který se propadl o 1,11 procenta.

Německé náklaďáky nemají součástky

Největší výrobce užitkových automobilů na světě - německý Daimler Truck zpomaluje produkci kvůli přetrvávajícím problémům v dodavatelských řetězcích. Stanici CNBC to potvrdil výkonný ředitel společnosti Martin Daum. „Jsme pod enormním tlakem. V několika továrnách máme více než 10 tisíc nákladních vozů, kterým chybí jedna či dvě součástky a zoufale je sháníme po celém světě,“ přiznal Daum. Podle šéfa podniku jde o jeden z nejhorších roků v celé jeho kariéře. Daimler Truck přitom v prvním čtvrtletí vykázal o osm procent vyšší tržby než za stejné období loni. Akcie automobilky ve středu oslabily téměř o čtyři procenta na 26,14 eura za kus.

Video dne

Takto v těchto dnech vypadá centrum ukrajinského Charkova, města, kde žije téměř 1,5 milionu obyvatel.

