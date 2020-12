Írán popravil opozičního novináře kvůli protivládním demonstracím | E15.cz

V Íránu popravili v sobotu ráno opozičního novináře Rúholláha Zama, který žil několik let v exilu ve Francii a provozoval web kritický k íránské vládě. Informovala o tom agentura Associated Press. Zam byl letos v Íránu odsouzen k trestu smrti za podněcování k násilnostem při protivládních protestech na přelomu let 2017 a 2018. Jeho popravu dnes kritizovala mimo jiné organizace Reportéři bez hranic, která vyjádřila rozhořčení nad dalším zločinem íránské justice.