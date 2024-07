Před osmnácti lety se rodilý Texasan David Nichols zamiloval do Prahy natolik, až se rozhodl, že se sem trvale přestěhuje. Založil v Česku rodinu a vybudoval tu úspěšnou IT firmu Qore Technologies. V poslední době však tráví nejvíce času aktivitami na podporu válkou zasažené Ukrajiny . Stojí za iniciativou Invest in Bravery neboli Investuj do udatnosti, která propojuje ukrajinské technologické startupy s mezinárodními zákazníky a investory. „Chci být součástí ukrajinského příběhu,“ vysvětluje Nichols v rozhovoru s e15, ve kterém jsme probrali také blížící se prezidentské volby v USA nebo rozdíly v mentalitě evropských a amerických podnikatelů.

Jak vznikl projekt Invest in Bravery a co je jeho cílem?

Loni v únoru jsem se zúčastnil jednoho byznysového eventu v Barceloně, na kterém se prezentovalo i několik ukrajinských startupů. Jejich příběhy mě velice zaujaly. Byli to všechno mladí lidé, kteří začali podnikat během války a navzdory všem nepříznivým okolnostem jsou už dneska v zisku. To mi přišlo naprosto úžasné. Už dlouho jsem chtěl udělat něco konkrétního pro Ukrajinu, a proto jsem se rozhodl, že uspořádám akci, na které propojím začínající ukrajinské IT firmy se západními investory a pomůžu jim rychleji vyrůst.

Jenže jsem nikdy předtím nic podobného nedělal. Takže jsem rozeslal e-maily a obvolal několik náhodných lidí na Ukrajině a díky bohu se mi podařilo sehnat ukrajinského partnera Vadima Petrunina, ředitele společnosti iHUB. Spolu s Vadimem a českým investorem Ondřejem Homolou (partnerem N1 ventures – pozn. red.) jsme pak založili Invest in Bravery a v dubnu 2023 proběhla naše první startupová konference v Kyjevě.

Kolika startupům jste už takhle pomohli?

To nemohu přesně říct. Loni jsme uspořádali dvě akce v Kyjevě, na které se dohromady přihlásilo kolem padesáti firem, z nichž jsme vybrali sedm nejlepších. Ty jsme na třetím eventu, který se konal letos v Praze, propojili s potenciálními partnery z Česka, Německa, Británie, Izraele nebo z USA. Jestli se ale na něčem dohodli nebo kolik peněz vybrali, to zatím bohužel nevím. Doufám, že příště už budu moct říct něco konkrétnějšího.

Co chystáte teď?

Připravujeme další kolo, které proběhne v září opět v Kyjevě. Do budoucna chci, aby platforma Invest in Bravery fungovala jako nevládní nezisková organizace.

S Ondřejem Homolou už ale nespolupracujete. Proč?

S Ondrou jsme ukončili spolupráci, protože jsme měli pro tenhle projekt odlišné vize. Já chtěl od začátku především pomáhat Ukrajincům, zatímco Ondřej to chtěl pojmout víc byznysově. Je to škoda.

David Nichols je americký podnikatel, který žije v Česku a pomáhá Ukrajině.|e15 Michaela Szkanderová

Co vás vlastně jako Američana žijícího v Praze tolik motivuje k tomu pomáhat Ukrajincům?

Když válka na Ukrajině začala, byl jsem z toho naprosto v šoku. Nemohl jsem uvěřit tomu, že je ještě v 21. století v Evropě něco takového možné. Vybombardovaná města, útoky na civilní obyvatele včetně dětí… Myslím, že všichni Evropané a Američané mají povinnost pomáhat Ukrajině všemi dostupnými prostředky, protože Ukrajinci opravdu bojují i za naši bezpečnost, za naši demokracii a budoucnost našich dětí.

To není fráze. Kdyby Putin Ukrajince porazil, znamenalo by to obrovské riziko pro další země. Mohl by příště napadnout Polsko, mohl by napadnout Česko. Když navíc Západ nebude jednotný, může to povzbudit Čínu, aby podnikla invazi na Tchaj-wan a takhle bychom mohli pokračovat dále.

Řekl bych, že od konce druhé světové války svět nikdy nebyl tak blízko rozsáhlému válečnému konfliktu jako dnes. Proto bychom se všichni měli přestat tvářit, že se nás to netýká. Zároveň obdivuju statečnost, s jakou se Ukrajinci brání mnohem silnějšímu nepříteli. Přitom jediné, co opravdu chtějí, je šance na lepší život. Je to inspirující příběh a já chci být jeho součástí.

Jak ale může investování do ukrajinských startupů pomoci zemi v jejím válečném úsilí?

Věřím, že podpora ukrajinské ekonomiky je stejně důležitá jako podpora vojenská. Ukrajinci jsou stejní lidé jako my. Také musejí chodit do práce, platit účty a starat se o své blízké, akorát jim do toho ještě padají na hlavu rakety a bomby. Často jim doma nefunguje elektřina nebo neteče teplá voda. Viděl jsem jejich utrpení na vlastní oči. Od začátku války jsem zemi navštívil už sedmkrát. Žít na Ukrajině zkrátka není v současné době jednoduché a i tohle je způsob, jak jim to můžeme usnadnit.

Pro investory je navíc výhodné, že IT sektor je jediné podnikatelské odvětví na Ukrajině, které i po vypuknutí konfliktu nadále stabilně roste. Takže když investujete do ukrajinského startupu, nejen že podpoříte jejich ekonomiku a boj proti Rusku, ale můžete na tom i vydělat.

Investice do projektů na Ukrajině nicméně můžou být vzhledem k probíhající válce i dost riskantní, ne?

Žádná investice není bezriziková, dokonce ani tady v Praze. Máte ale pravdu, že obavy z dalšího vývoje války jsou jednou z překážek, se kterou se při hledání investorů potýkáme. Vím také, že někteří západní investoři tlačí na úspěšné ukrajinské startupy, aby se ze země odstěhovaly. To je samozřejmě špatně, protože pak ty peníze a pracovní místa nezůstanou na Ukrajině.

Co se proti tomu dá dělat?

To je na odpovědnosti těch investorů. Je přece i v jejich zájmu, aby ukrajinská ekonomika fungovala.

S jakými dalšími potížemi se na Ukrajině setkáváte?

Těch je celá řada. Tak například hřivna není stoprocentně konvertibilní měna. Ukrajina má spousty legislativních a strukturálních problémů. Je tam spousta korupce. Takže podnikání tam není snadné, Ukrajince čeká ještě spousta práce. Na druhé straně válka akcelerovala tamní reformy neskutečným způsobem. Ukrajinský stát se rychle přibližuje pravidlům a normám Evropské unie a jednoho dne do ní určitě vstoupí.

A řekl byste, že zájem západních investorů o Ukrajinu obecně roste?

Ano, ale bohužel víc než o náš IT sektor je v současné době zájem o výrobu zbraní a obranných technologií, což je logické.

Pojďme k dalšímu tématu. Už skoro dvě dekády žijete v Česku. Budete přesto sledovat letošní prezidentské volby v USA?

Určitě. V Americe jsem vyrostl, takže pořád se zajímám o tamní situaci a pravidelně chodím k volbám. Také proto, že americká politika může mít obrovské dopady i na Evropu a válku na Ukrajině.

David Nichols je americký podnikatel, který žije v Česku a pomáhá Ukrajině.|e15 Michaela Szkanderová

A prozradíte mi, který kandidát je podle vás lepší pro budoucnost Evropy a Ukrajiny?

Já se nijak netajím tím, že nemám rád Donalda Trumpa. Myslím, že je to velmi nebezpečný člověk, potenciální diktátor a představuje velkou hrozbu nejen pro Evropu, ale i pro Ameriku, právní stát a pro demokracii obecně. Všechna jeho veřejná vystoupení jsou jenom PR divadlo. Nedá se mu věřit. On řekne a udělá cokoliv, jen když mu to přinese peníze a moc. A lidé, kterými se obklopuje, jsou možná ještě horší. Četl jste o jeho programu Projekt 2025? Jestli se Trump stane prezidentem, svět bude mnohem méně bezpečným místem k životu pro všechny.

Nejste k Trumpovi přece jen přehnaně kritický? Mnozí podnikatelé v USA mi v minulosti řekli, že třeba pro byznys toho jako prezident udělal hodně dobrého.

Protože snížil daně, převážně bohatým lidem. To samozřejmě řadě podnikatelů krátkodobě pomohlo. Nicméně je taky pravda, že za Trumpa ohromně narostl národní dluh. To je pravý opak toho, co by republikánský prezident měl dělat. Snižovat daně je sice fajn, ale když u toho zároveň zatížíte budoucí generace dluhem za biliony dolarů, je to podle mě špatně.

A co Joe Biden? Nemáte obavy, že je na výkon prezidentské funkce příliš starý?

Biden taky není ideální prezident a určitě by už vzhledem ke svému věku neměl kandidovat na druhé funkční období. Samozřejmě budu volit kohokoliv, kdo se postaví proti Trumpovi, ale upřímně doufám, že Biden odstoupí a nahradí ho někdo mladší. Třeba Kamala Harrisová nebo Gavin Newsom. Té Bidenově zarputilosti znovu kandidovat nerozumím. Je to slušný chlap, ale měl by přemýšlet nad tím, co je nejlepší pro jeho zemi.

(Pozn. redakce - rozhovor vznikl ještě před odstoupením Joe Bidena z prezidentských voleb).

I z průzkumů vyplývá, že většina Američanů nechce za prezidenta ani Trumpa, ani Bidena. Jak je možné, že se v tak obrovské zemi za čtyři roky nenašel žádný jiný vhodný kandidát?

Na tohle se mě ptají úplně všichni moji přátelé v Evropě. Opravdu nevím. Neřekl bych, že je to tím, že je v USA nedostatek osobností. Spíš americký politický systém je špatný. Když chcete kandidovat na prezidenta za některou ze dvou hlavních stran, musíte už být mediálně známý po celé zemi, potřebujete mít za sebou velké sponzory. Připadá mi to antidemokratické. Američané se stali obětí svého vlastního úspěchu.

David Nichols Pochází z amerického Texasu. Vystudoval matematickou informatiku na Texas A&M University.

Už krátce po dokončení vysokoškolských studií se přestěhoval do Evropy a pracoval pro několik nadnárodních firem v Německu, Rakousku, Itálii či Belgii.

Od roku 2006 žije v Praze, kde založil IT společnost Qore Technologies a dodnes je jejím výkonným ředitelem.

Loni na jaře spoluzaložil neziskovou iniciativu Invest in Bravery, která pomáhá mladým ukrajinským podnikatelům.

Jaký je vlastně hlavní rozdíl mezi podnikáním v Česku a ve Spojených státech?

Američané jsou obecně mnohem ochotnější riskovat. Americké firmy díky tomu zpravidla rostou mnohem rychleji, ale také častěji zbankrotují, protože nedílnou součástí riskování je, že občas prostě prohrajete. Pak se ale seberete a zkusíte to znovu. Češi stejně jako všichni ostatní Evropané se naopak strašně děsí jakéhokoliv neúspěchu, takže dělají všechno pro to, aby eliminovali veškerá rizika. Díky tomu sice nemají tolik ztrát, ale zase to hrozně zpomaluje jejich ekonomiku. Myslím, že by bylo dobré, kdyby čeští podnikatelé častěji riskovali.

Co mi na druhé straně připadá na Česku naprosto fantastické, je, že jsem se i jako cizinec mohl už několikrát zúčastnit podnikatelských misí do zahraničí s doprovodem těch nejvýše postavených českých politiků. To si v USA vůbec nedokážu představit, že by nějaký politik vzal do vládního letadla tak malého podnikatele, jako jsem já.

David Nichols je americký podnikatel, který žije v Česku a pomáhá Ukrajině.|e15 Michaela Szkanderová