Americký prezident Joe Biden čelí v posledních dnech velkému tlaku na odstoupení z volebního boje kvůli pochybnostem o jeho zdravotní způsobilosti k výkonu náročného úřadu. Stratégové Demokratické strany se však rozhodli vyrazit do protiútoku a vytáhli proti kampani Donalda Trumpa staronové téma – takzvaný Projekt 2025 neboli soubor radikálních konzervativních reforem, které by republikánský exprezident mohl zavést po svém návratu do funkce. Podle expertů se rozhodně nejedná o plané obavy. S autory kontroverzního manifestu se tento týden v USA dokonce osobně sešel český prezident Petr Pavel.

O Projektu 2025 se ve Spojených státech hovoří už od loňského léta. „Tehdy to ale bylo vnímáno spíš jako jakési strašení dalším Trumpovým mandátem. Teď, když autoři dokumentu aktivně vystupují v médiích a jsou známé jejich názory a výroky, vyvolává projekt mnohem konkrétnější obavy. Samozřejmě i kvůli výrazné medializaci ze strany Bidenovy kampaně, která tohle téma jednoznačně využívá k odvedení pozornosti od debat o prezidentově vysokém věku,“ vysvětluje amerikanista z Ostravské univerzity Jan Beneš.

Projekt 2025 je více než 900stránkový text, který by se dal zjednodušeně charakterizovat jako soupis kroků, jež by měly nastat v případě zvolení Donalda Trumpa (nebo i jiného kandidáta Republikánské strany) prezidentem. Jeho autorem je washingtonský konzervativní think-tank Heritage Foundation blízký Trumpovi a některé pasáže tohoto dokumentu jsou vskutku zarážející.

Splynutí církve a státu

Jedním z hlavních bodů je především výrazné posílení pravomocí prezidenta USA. Má dojít k propuštění desetitisíců federálních úředníků a k jejich nahrazení osobami, které budou vyškolené k tomu, aby loajálně vykonávaly Trumpovy příkazy. Pod prezidenta by měla nově spadat FBI a ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo školství by mělo zaniknout úplně. Program dále hovoří o propojení církve a státu. Chce zásadně omezit potraty nebo práva LGBT komunity. Vyzývá též k masovým deportacím nelegálních migrantů, zastavením opatření na ochranu klimatu či k zákazu pornografie. Spojené státy by se podle kritiků tím pádem proměnily v jakousi křesťansko-nacionalistickou autokracii.

Dokument doporučuje americké vládě také významné změny v oblasti obchodních vztahů s jinými zeměmi, jako je uvalení nových cel, nebo dokonce vystoupení USA z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). „OECD není prakticky nic jiného než daňovými poplatníky placený levicový think-tank a lobbistická organizace,“ píše se v návodu pro budoucího republikánského prezidenta. Případná realizace Projektu 2025 by tedy měla přímý dopad i na české firmy, které ročně vyvezou do Spojených států zboží za přibližně 150 miliard korun. Import z USA je zhruba v totožné výši.

Samotný Trump se od děsivě vyhlížejícího textu nedávno distancoval. „Nevím nic o Projektu 2025. Nemám tušení, kdo za ním stojí. Nesouhlasím s některými věcmi, které (tito lidé) říkají a některé jsou zcela směšné a otřesné,“ napsal prezidentský kandidát na své sociální síti Truth Social. Jeho političtí oponenti včetně některých republikánů mu ale nevěří.

„Trumpovo tvrzení je absurdní. Stačí se podívat na autory tohoto plánu. Mnoho z nich sloužilo v Trumpově kabinetu. Jsou to lidé, se kterými jsem pracovala a seděla s nimi na politických schůzkách,“ uvedla pro stanici CNN Olivia Troyeová, členka Republikánské strany a bývalá bezpečnostní poradkyně Trumpova viceprezidenta Mikea Pence.

Faktem je, že mezi lidmi, kteří sepsali nebo propagovali Projekt 2025 v médiích, se vyskytuje řada osob s úzkými vazbami na amerického exprezidenta. Třeba Trumpův bývalý ministr obrany Chris Miller nebo někdejší hlavní stratég Steve Bannon, jenž si aktuálně odpykává vězeňský trest za odmítnutí spolupráce při vyšetřování útoku demonstrantů na Kapitol z ledna 2021. Trump v minulosti také vystupoval na akcích Heritage Foundation a některé jejich výroky opakoval ve svých proslovech.

Trump by program plnil, míní odborníci

I nezávislí experti varují, že Projekt 2025 není pouze součástí volebního boje a Trump by po návratu do Bílého domu skutečně mohl minimálně část reforem naplnit. „Tentokrát by se neobklopil standardními republikány a byznysmeny, jako to udělal v letech 2016 až 2020, ale měl by v týmu osoby napojené na evangelikánské církve, které se identifikují s křesťanským nacionalismem, a ty by tlačily na implementaci projektu,“ myslí si Beneš. Například v otázce deportací imigrantů, zákazu potratů a zeštíhlení federální byrokracie vyhazovem politicky nevyhovujících úředníků je podle něj zřejmé, že by Trump program plnil. „Nepohodlné úředníky se ostatně pokoušel vyhodit už na konci svého prvního funkčního období, kdy k tomu vydal exekutivní příkaz,“ poukazuje.

„Předpokládám, že lidé okolo Trumpa se agendou Projektu 2025 budou řídit, zejména v oblasti zeštíhlování federální vlády,“ souhlasí amerikanista z Univerzity Karlovy Jan Hornát. Obavy z Projektu 2025 vyjádřil ve středečním rozhovoru se serverem Aktuálně.cz i bývalý zpravodaj České televize a americké CNN Tomáš Etzler. „Trump je jedna věc, ale lidé, kteří by mu to umožnili, jsou ještě horší. Pokud budou mít republikáni většinu v Kongresu, klidně to protlačí,“ uvedl Etzler.

Proti imigraci a klimatickým politikám se republikánský exprezident vymezuje dlouhodobě a i v případě potratů by měl jako šéf Bílého domu v rukou mnoho nástrojů, jak je celonárodně omezit, aniž by k tomu potřeboval upravovat zákony. „Mohl by třeba tlačit na federální Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, aby zakázal abortiva. To by drasticky omezilo možnost amerických žen podstoupit umělé přerušení těhotenství pomocí medikamentů, což je v současnosti nejčastěji využívaná metoda interrupce,“ popisuje Beneš.

Jak velkou roli může Projekt 2025 sehrát při rozhodování voličů v listopadových volbách, je podle expertů prozatím nejasné. „Záleží zejména na tom, jak moc budou demokraté efektivní v medializaci této hrozby a jestli to bude stačit k mobilizaci dostatečného počtu voličů, kteří jinak nechtějí volit Bidena kvůli jeho věku. Pro demokraty je to však určitě jedno z klíčových témat v kampani proti Trumpovi a věřím, že se jej ani Biden, ani případný jiný kandidát Demokratické strany jen tak nevzdá,“ soudí Beneš. Podle průzkumů Trump nicméně nadále zůstává mírným volebním favoritem. Před Bidenem má v tuto chvíli náskok asi tři procentní body.

Petr Pavel jednal s radikálními trumpisty

Se zástupci Heritage Foundation se mimochodem během své aktuální cesty do Spojených států v úterý setkal český prezident Petr Pavel. Byla to vůbec první schůzka, kterou po svém přistání ve Washingtonu absolvoval. „Tématem rozhovorů byla pomoc Ukrajině, důležitost transatlantických vazeb, alianční výdaje na obranu nebo vztahy s Indo-Pacifikem,“ sdělila e15 mluvčí prezidentské kanceláře Eva Hromádková. Na dotaz, proč si Pavel vybral právě tuto kontroverzní organizaci, odpověděla, že se prezident „chce seznámit s různými pohledy, které ovlivňují americkou a světovou politiku, a Heritage Foundation je jedním z nejvlivnějších think-tanků na americké politické scéně“.

Také Beneš nevidí na Pavlově schůzce s radikálními konzervativci nic zvláštního. „Myslím, že se pan prezident jako bývalý voják řídil heslem ‚poznej svého nepřítele‘. Pavel i jeho poradci vědí, že se jedná o instituci, která pomohla na dekády nastavit konzervativní složení amerického Nejvyššího soudu a v případě Trumpova vítězství bude významně ovlivňovat politické dění v USA, potažmo v zahraniční politice a celkovou ideologii Trumpovy administrativy,“ míní amerikanista. „Návštěvu prezidenta Pavla v Heritage Foundation jsem vnímal pozitivně – je nutné, aby naši nejvyšší představitelé měli přehled o tom, k čemu se případná administrativa Donalda Trumpa chystá a co od ní lze očekávat,“ přidává se Hornát. Americké konzervativní instituty při svých cestách do USA koneckonců dříve navštěvoval i prezident Václav Klaus.

VIDEO: Letošní setkání premiéra Petra Fialy s prezidentem USA Joem Bidenem v Bílém domě