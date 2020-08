Nový most v italském Janově se otevírá | E15.cz

Nový most od slavného janovského rodáka, architekta Renza Piana, se za účasti prezidenta Sergia Mattarella a premiéra Giuseppe Conteho otevírá v pondělí večer. Běžný provoz se na něj ale podívá nejspíš až ve středu. „Od rány, která se hojí jen pomalu, k symbolu nové Itálie, která se uzdravuje,“ uvedl k tomuto momentu Conte.

Oslavování nového mostu ale kritizují pozůstalí tragédie před dvěma lety. „Je to strašné, jak každý oslavuje. OK, most je hotový, ale kde je spravedlnost pro oběti? Měl to být vážný ceremoniál, ale když se teď koukáme na všechny ty dekorace – vypadá to skoro jako svatba,“ řekla britskému deníku The Guardian Egle Possettiová, která vystupuje jménem pozůstalých. Jí samotné na mostu zahynuli čtyři příbuzní.

Hledá se viník

Nejhorší neštěstí svého druhu v moderních evropských dějinách se stalo v úterý 14. srpna 2018 kolem půl dvanácté dopoledne. Za bouřky a deště se do 45 metrové hloubky zřítila dvousetmetrová část janovského Morandiho mostu, zavěšená na nejzápadnějším ze tří vysokých pilířů. Spolu s vozovkou spadly na dole ležící skladiště a železniční trať a do rozvodněné řeky Polcevery více než tři desítky osobních a nákladních aut. Zahynulo 43 lidí, dalších 16 utrpělo různě vážná zranění. Mezi zraněnými byl i český řidič kamionu Martin Kučera.

Vyšetřování tragédie poukázalo na chyby správce mostu, společnosti Autostrade per l'Italia, která patří do holdingu Atlantia rodiny Benettonů. Podle vyšetřovatelů firma o špatném stavu mostu věděla už několik let. Čelí také podezření, že falšovala dokumenty o bezpečnostních kontrolách na mostech na více než polovině italských zpoplatněných silnic, které měla pod svou správou. Tři přestavitelé firmy jsou nyní ve vazbě, desítky dalších manažerů úřady vyšetřují.

Vzkaz investorům

Kauza rozdmýchává i další vášně. Italská vláda v čele s populistickým Hnutím pěti hvězd zároveň rozhořčení veřejnosti po tragédii využila k tomu, že prosadila opětovné zestátnění správce silnic Autostrade. A to za okolností, které mnozí považují za nešťastné.

Smlouva holdingu Atlantia se státem totiž uváděla, že pokud se ji stát rozhodně vypovědět před rokem 2038, zaplatí Atlantii zhruba 20 milionů eur. Takovou sumu vláda platit nehodlala, a proto loni v prosinci prosadila zvláštní zákon, kterým částku snížila na sedm milionů eur. „Benettoni přijali vládní podmínky,“ napsal minulý měsíc ministr zahraničí Luigi di Maio. „To znamená, že rodina Benettonů už nebude spravovat naše dálnice,“ dodal.

„Z pohledu politika je to mistrovské dílo. Hnutí pěti hvězd může vzkázat svými militantním voličům, že získali velmi prestižní skalp,“ cituje deník The New York Times Alberta Mingardiho, ředitele think tanku Bruno Leoni Institute. Z pohledu vlády práva a transparentnosti jde ale podle něj o pohromu.

S tím souhlasí i bývalý hlavní ekonom italského ministerstva financí Lorenzo Codogno, který nyní vede poradenskou společnost LC Macro Advisors. „Podle mě způsob, jakým vláda o věci informovala, stále nechává mnoho nezodpovězených významných otázek, jako třeba to, jak bude jakákoliv budoucí vláda zasahovat do regulovaného podnikání,“ napsal v komentáři.