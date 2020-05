Nový janovský most je blízko dokončení | E15.cz

Poslední díl mostní konstrukce dálničního mostu v italském Janově zapadl na své místo. Stavba, která má nahradit zřícený Morandiho most, v jehož troskách zemřelo před necelými třemi lety 43 lidí, roste navzdory nepříznivým okolnostem nebývalým tempem. Pro mnoho Italů pak nese most vzhledem k aktuální situaci v zemi i jakousi vyšší symboliku.

Nový most, jehož otevření se očekává v červenci, představuje klíčovou dopravní tepnu nejen pro Janov, který je politickým i hospodářským centrem Ligurie. Je také součástí jediného přímého dálničního spojení Itálie se sousední Francií, trasu využívají i lidé k dovolenkám z měst Turín či Milán a jejich okolí při cestě na Italskou Riviéru.

Bez zajímavosti není také to, že návrhy nového mostu věnoval známý architekt Renzo Piano, který se v Janově narodil.

Konstrukční práce započaly v srpnu 2019. Stavba, která při pohledu zespodu připomíná dno lodi a odkazují tak na námořnickou tradici Janova, je vybavena solárními panely, které zajišťují energii potřebnou pro osvětlení mostu.

„Od zahájení stavby jsme pracovali dnem i nocí. Staveniště bylo zavřené jen na Štědrý den,“ řekl deníku The Guardian stavbyvedoucí Stefano Mosconi. „Lidé se nás ptají, ‚Jak je možné, že jste jen za několik měsíců postavili většinu mostu?‘ Říkají, že je to zázrak – není to zázrak, je to dílo člověka,“ prohlásil Pietro Salini, šéf stavební firmy Salini Impregilo, která se na budování mostu podílí v konsorciu se společností Fincantieri Infrastructure.

Pro vyjádření plná emocí nechodí ve spojení s novým janovským mostem daleko ani politici. Usazení posledního mostového dílce na místo se zúčastnil i premiér Giuseppe Conte. „Janov je vzorem pro Itálii,“ řekl při té příležitosti. „Janov vyzařuje světlo, které dává naději celé Itálii,“ dodal. Země, v níž si pandemie koronaviru vyžádala skoro 30 tisíc obětí, naději rozhodně potřebuje.

Podle starosty Janova Marca Buciho představuje absence mostu pro město škody ve výši šesti milionů eur denně. Nový most je tak velmi očekávaným.

Vyšetřování tragédie původního mostu mezitím pokračuje. Ze smrti 43 lidí je obviněno několik představitelů společnosti Atlantia, jejíž dceřiná firma Autostrade byla zodpovědná za provoz a údržbu původního Morandiho mostu. Atlantia obvinění odmítá.