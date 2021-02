Itálii přichází zachránit „Super Mario“. Na reformy má dva roky | E15.cz

Draghi se nejvíce zviditelnil v roce 2012, kdy jako guvernér Evropské centrální banky vyvedl eurozónu z dluhové krize a významně se tak podílel na záchraně společné evropské měny, jejíž samotná existence tehdy byla ohrožena. V minulosti působil třeba také ve vedení americké banky Goldman Sachs a má pověst seriózního a velmi cílevědomého odborníka. „Je naší jedinou nadějí,“ napsal o něm italský novinář Massimo Giannini ve středečním vydání deníku La Stampa.

Na to, že by Draghi mohl usednout do křesla ministerského předsedy reagovaly pozitivně i akciové trhy. Milánská burza ve středu prudce vzrostla o tři procenta, vůbec nejvíce ze všech evropských indexů. A v kladných hodnotách se držela i během čtvrtečního dopoledne. Dařilo se především tamním bankovním titulům.

„Víme, že je nakloněný Evropské unii, což investorům vyhovuje,“ myslí si Imogen Bachrová, analytička ze společnosti NatWest Markets. „Draghi je mužem činu. Jako premiéra ho vidím optimisticky,“ přidává se Piet Christiansen, hlavní stratég Danske Bank. Výzva, kterou má Draghi před sebou je nicméně obrovská.

Itálie se nadále potýká s koronavirovou pandemií. Denně v zemi přibývá kolem 15 tisíc nových případů nemoci COVID-19. Domácí politická scéna je rozhádaná a do toho má republika dlouhodobé potíže hospodářského charakteru. Stát má ze všech členů EU obdržet největší díl ze záchranného balíku na podporu ekonomiky, ve výši přes 200 miliard eur, asi 5,2 bilionu korun. Pokud však tyto peníze nebudou efektivně využity, může to pro Italy znamenat akorát další rekordní zadlužení a promarněnou příležitost, jaká se nemusí opakovat celé dekády.

Experti si nejsou jistí, zda na tyto náročné úkoly bude „Super Mario“ stačit. „Politická nestabilita a hospodářské strasti nejslabšího článku eurozóny přetrvají. Pověření známé figury, aby vedla rozdělenou zemi to nezmění,“ říkají David Powell a Maeva Cousinová, ekonomové agentury Bloomberg.

Agentura zmiňuje, že Draghi zatím nemá zkušenosti s politickou rolí a řídit stát je přeci jen trochu odlišné než vést banku. „Jeho osobnost možná zapůsobí na finanční trhy v krátkodobém horizontu. Přesvědčit investory, že nízká produktivita, špatná demografická data, těžkopádná byrokracie a rozšířená korupce jsou překonatelné, však bude oříšek,“ píše Bloomberg.

Nový předseda vlády bude mít rovněž jen velmi omezený čas na to, aby uspěl. Jeho úřednický kabinet má vydržet pouze do řádných voleb za dva roky. Navíc pořád ještě není jisté, zda mu italské politické strany vysloví svou důvěru a nedají raději přednost předčasným volbám.

Členové levicově-populistického Hnutí pěti hvězd, které má aktuálně v italském parlamentu největší zastoupení, se na podpoře Draghiho zatím neshodli. Rezervovaně se k němu staví také nacionalistická Liga Severu Mattea Salviniho a krajně pravicová Giorgia Meloniová, šéfka euroskeptických Bratrů Itálie úřednickou vládu vyloženě odmítá.

Strany začaly o podpoře Draghiho kabinetu jednat již ve čtvrtek. Jasno by tedy mělo být během několika nadcházejících dní. Itálie je třetí největší ekonomikou Evropské unie. Její hospodářské oživení tedy bude mít zřetelný dopad i na zbytek kontinentu.