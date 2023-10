Izrael a Hamás ve válce: V Pásmu Gazy zasaženy civilní budovy | e15.cz

Bombardování Pásma Gazy, kterým Izrael odpovídá na sobotní útok radikálního palestinského hnutí Hamás, zasáhlo i rezidenční budovy, školy a budovy OSN a neobešlo se bez civilních obětí. Podle agentury Reuters to v úterý uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Obě strany se nadále ostřelují a celková bilance se čtvrtý den bojů vyšplhala nad 1600 mrtvých a 6000 zraněných včetně desítek cizinců. Izraelská vláda ohlásila totální blokádu Gazy a přerušuje i dodávky vody, evropské země reagují přehodnocováním finanční podpory Palestinců a evakuují své občany. Duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí v úterý odmítl, že by byl Teherán do útoků jakkoliv zapojen. Palestince však podpořil.

Izraelská armáda v úterý oznámila, že plně obnovila kontrolu nad hranicí s palestinským Pásmem Gazy, odkud v sobotu radikální skupina Hamás zahájila krvavý útok na Izrael. Podle mluvčího izraelské armády Richarda Hechta bylo zatím na izraelském území nalezeno 1500 těl bojovníků Hamásu a žádní další teroristé už v noci na úterý do Izraele nepronikli.

Pásmo Gazy čelilo i v noci na úterý bombardování ze vzduchu, které provádí izraelské letectvo v reakci na útok palestinského hnutí Hamás na izraelském území. Informují o tom novináři mezinárodních médií, kteří jsou na místě. Noční údery potvrdila v úterý ráno i izraelská armáda, která uvádí, že má pod kontrolou celou hranici s Pásmem Gazy. Štáb stanice Al-Džazíra, který je přímo v Pásmu Gazy, musel kvůli útokům kolem 02:00 SELČ přerušit vysílání a odejít do krytu. Stanice v této souvislosti připomíná izraelský útok na budovu, který v roce 2021 zničil kanceláře této stanice i agentury AP.

Izraelská armáda v úterý vyšle vojáky informovat více než 100 izraelských rodin, že jejich blízcí jsou drženi v Pásmu Gazy jako rukojmí, uvedl izraelský vojenský rozhlas. Velvyslanec Izraele při OSN Gilad Erdan řekl americké televizi CNN, že Hamás drží 100 až 150 izraelských rukojmí.

‼️Hamás hrozí, že odteď za "každý masakr či zničený dům bez varování v Gaze popraví jednoho izraelského rukojmího". Vraždy chtějí teroristé streamovat. pic.twitter.com/QG56ZZhkqz — Vojtěch Gibiš. V bloku (@GibisVB) October 9, 2023

Izrael v úterý oznámil, že začne vyzbrojovat izraelské dobrovolníky v pohraničí a ve smíšených izraelsko-arabských městech tisíci útočnými puškami. V první vlně od úterý rozdá izraelské ministerstvo obrany 4000 útočných pušek izraelské výroby. V další fázi bude do příhraničních komunit dodáno dalších nejméně 6000 střelných zbraní. Kromě toho dobrovolníci obdrží helmy a neprůstřelné vesty.

Blokáda Pásma Gazy

„Nařídil jsem úplnou blokádu Pásma Gazy. Nebude tam žádná elektřina, žádné potraviny, žádné palivo, vše je uzavřeno,“ řekl izraelský ministr obrany Joav Galant. „Bojujeme proti bestiím a podle toho jednáme,“ dodal.

„Co bylo v minulosti, už nebude v budoucnosti,“ uvedl izraelský ministr energetiky Jisrael Kac v příspěvku na sociálních sítích, v němž oznámil přerušení dodávek vody. Pásmo Gazy je od roku 2007, kdy nad ním převzalo kontrolu hnutí Hamás, pod částečnou blokádou Izraele a Egypta, které se odvolávají na obavy o bezpečnost. Blokáda si vybrala ekonomickou daň a většina z více než dvou milionů Palestinců v Gaze je závislá na zahraniční pomoci.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který už v sobotu prohlásil, že jeho země je ve válce, v pondělí Hamás přirovnal k teroristické organizaci Islámský stát. Řekl také, že několik palestinský teroristů je stále na území Izraele. Netanjahu uvedl, že letecké údery v Pásmu Gazy jsou jen začátek. Podle některých zdrojů by mohla následovat pozemní operace.

Mluvčí izraelské armády v pondělí večer uvedl, že vojáci zabezpečili hranice, takže z Pásma Gazy už na izraelské území nepronikají žádní teroristé.

Rakety na Izrael dopadly také na severu, kam je z jižního Libanonu odpálili ozbrojenci z hnutí Hizballáh. Izraelská armáda reagovala odvetnou palbou, jíž zabila nejméně čtyři členy Hizballáhu.

Co se vlastně stalo? Dlouholetý konflikt mezi palestinským radikálním hnutím Hamás a Izraelem v sobotu nevídaným způsobem eskaloval, když ozbrojenci z Pásma Gazy spustili několikahodinové ostřelování izraelských měst a zároveň vtrhli do pohraničních oblastí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzkázal občanům, že země je ve válce, podporu mu vyjádřila většina západních zemí včetně USA.

Izrael podle světových médií čelí nejrozsáhlejšímu útoku od roku 2007, kdy se Hamás chopil moci v Pásmu Gazy. Podle odhadu izraelských médií do židovského státu pronikly nejméně tři stovky bojovníků Hamásu a desítky jich tam nadále operují.

Izraelci útočí na velitelská stanoviště

Nemocnice v Izraeli přijaly přes 2200 zraněných. Palestinská agentura WAFA informuje o téměř třech tisících zraněných v Pásmu Gazy.

Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu, budovy jeho představitelů i mešita, v níž se nacházelo operační zařízení hnutí.

Izraelské ozbrojené síly uvedly, že zaútočily na více než 1000 cílů v Gaze, včetně leteckých úderů, které srovnaly se zemí velkou část města Bejt Hanún v severovýchodním cípu pobřežní enklávy. Mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari řekl, že Hamás město využíval jako základnu pro útoky. Bezprostřední informace o obětech na životech nebyly k dispozici a většina z desetitisíců obyvatel obce pravděpodobně předtím uprchla. Hamás později v odvetě vypustilo neupřesněný počet raket na Jeruzalém.

Blíží se pozemní útok?

Hlavní otázkou je, zda Izrael zahájí pozemní útok na Gazu, což je krok, který v minulosti přinesl zvýšený počet obětí. Spojené státy podle BBC očekávají, že Izrael do 48 hodin v Pásmu Gazy zahájí pozemní operaci. Blíže k Izraeli směřuje jedna z amerických letadlových lodí.

Izraelská televize s odvoláním na armádu informovala, že povoláno do zbraně bylo 300 tisíc rezervistů. Jde o největší odvod v historii země.

Video zachycuje útok teroristů z Hamásu na izraelský hudební festival

Video se připravuje ... Video zachycuje útok teroristů z Hamásu na izraelský hudební festival • VIDEO Twitter

Ozbrojenci berou zajatce

Palestinští ozbrojenci podle dostupných informací při sobotním útoku z Pásma Gazy brali desítky vojáků a civilistů jako rukojmí a neznámý počet lidí unesli na své území. Deník The Times of Israel poznamenal, že v napadených oblastech předtím pobývaly tisíce Thajců, kteří většinou pracují v místním zemědělství. Podle thajského ministerstva zahraničí je nejméně 18 Thajců mrtvých a 11 lidí skončilo v zajetí.

Činitelé Hamásu tvrdí, že mají více než stovku zajatců. Izraelský vojenský odhad, o němž informoval deník New York Times, vychází z čísla ještě o 50 vyššího. OSN uvedla, že v Gaze, kde žije celkem 2,3 milionu lidí, zatím své domovy opustilo přes 123 tisíc z nich.

Je to naše 11. září

V Izraeli od začátku útoků zahynulo podle médií nejméně 900 lidí, zranění utrpělo více než 2600 lidí a desítky dalších skončily v palestinském zajetí. Počet Palestinců zabitých po odvetných izraelských náletech na Pásmo Gazy stoupl na více než 700 a zraněných jsou 4000. Mezi mrtvými je podle oficiálních vyjádření i jedenáct Američanů, Británie zase pohřešuje nejméně desítku svých občanů.

Na jihu Izraele zemřelo také nejméně 18 lidí z Thajska. První oběť s ruským pasem potvrdila v noci na úterý i ruská diplomacie. Argentina uvedla, že při útoku zemřelo sedm jejích občanů. Vídeň oznámila, že mezi mrtvými jsou tři rakouští občané, kteří měli také občanství Izraele. Desítky dalších lidí extremisté unesli do Pásma Gazy. Jejich přesný počet je však nejasný.

Dva vysoce postavení příslušníci izraelské armády přirovnali sobotní útoky z Gazy k útokům na USA z 11. září 2001. "Je to naše 11. září. Dostali nás," připustil armádní mluvčí Nir Dinar. "Je to zdaleka nejhorší den v izraelské historii. Nikdy předtím nebylo v jeden den zabito tolik Izraelců jedinou věcí, natož nepřátelskou aktivitou," dodal podplukovník Jonatan Konrikus. Místem zřejmě nejhoršího masakru se stal o víkendu hudební festival poblíž Pásma Gazy, kde extremisté zabili přes 250 lidí. Vraždění počtem obětí překonalo i teroristické útoky na Bali či v pařížském hudebním klubu Bataclan.

Vysoký počet mrtvých a pomalá izraelská reakce na útok poukázaly na velké selhání izraelských zpravodajských služeb. Agentura Reuters překvapení izraelské armády přičítá pečlivě naplánované klamavé kampani Hamásu. Egypt s Izraelci údajně opakovaně hovořil o "velké" hrozbě ze strany Hamásu. Izraelští představitelé se ale soustředili na okupovaný Západní břeh Jordánu a varování z Káhiry zlehčovali, uvedla agentura AP s odkazem na svůj zdroj z egyptských zpravodajských služeb.

Útoky na Izrael přišly i z Libanonu

Ozbrojené křídlo Hamásu ve vlastním prohlášení jmenovalo sedm lokalit, kde se podle něj sváděly tvrdé boje. Minometná palba na sever Izraele byla o víkendu hlášena i z Libanonu, k odpovědnosti se přihlásilo radikální hnutí Hizballáh, zarytý nepřítel Izraele, který je podporován Íránem a podle odhadů disponuje desítkami tisíc raket. Izrael na ostřelování reagoval dělostřeleckou palbou. Incident však podle agentur vyvolal obavy z rozšíření konfliktu.

Teherán do víkendového útoku na Izrael zapojen nebyl, prohlásil v úterý podle agentury Reuters íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Dodal zároveň, že je ale na Palestince hrdý a podporuje je. „Příznivci sionistického režimu a další osoby v posledních dvou nebo třech dnech šířili fámy, včetně toho, že za touto akcí stojí islámský Írán. Jsou nepravdivé,“ uvedl Chameneí. Uvítal ale to, co označil za nenapravitelnou vojenskou a zpravodajskou porážku Izraele. „Líbáme ruce těm, kteří útok na sionistický režim naplánovali,“ prohlásil Chameneí ve svém prvním televizním projevu od útoku.

Česko je připraveno pomoci

Česko je připraveno podle svých možností pomoci Izraeli, jak přímo, tak i na mezinárodní scéně, řekl v neděli ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který hovořil se šéfem izraelské diplomacie Elim Cohenem.

Nadále platí, že čeští občané nebyli zasaženi teroristickými útoky v Izraeli, uvedl zástupce velvyslankyně Cyril Bumbálek, který aktuálně pobývá v Tel Avivu. Tuzemské cestovní kanceláře však zrušily na několik týdnů zájezdy do Izraele. Kvůli situaci v Izraeli byly některé letecké spoje mezi Prahou a Tel Avivem zrušeny či zpožděny. Letiště Václava Havla proto doporučilo cestujícím, aby sledovali webové stránky dopravců, u nichž si zakoupili letenky.

Pro přestěhování českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma nejsou podle Lipavského v tuto chvíli splněny tři základní podmínky. „Bylo by to v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie,“ řekl šéf tuzemské diplomacie.

Eskalace izraelsko-palestinského konfliktu otřásá politikou daleko za hranicemi Blízkého východu. Evropská unie podle prohlášení eurokomisaře Olivéra Várhelyiho pozastavila veškeré platby, které měly směřovat na podporu palestinského obyvatelstva. V úterý by o otázce měli na mimořádném zasedání jednat unijní ministři zahraničí.

Izraelské tajné služby útok nečekaly

„Ostraha izraelské hranice byla naprosto nepřipravená, jak se to mohlo stát? V některých oblastech dokonce vojáci ani na místě nebyli a Izraelci volali do médií a volali o pomoc, že tam vůbec není nikdo, kdo by je chránil,“ popsal analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha.

Palestinské radikální hnutí Hamás muselo útok na izraelské území plánovat měsíce, vyzvalo k boji izraelské Araby a také ozbrojence v Libanonu. „Je to ohromný šok, který bude izraelský stát a bezpečnostní aparát dlouho zpracovávat,“ řekl politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně.

Očekává, že Izrael spustí vyšetřování, které posléze ukáže, kde se stala chyba. Svou roli mohlo sehrát to, že se Izrael v posledních měsících hodně zaměřoval na vnitropolitické dění, na problémy vlády a premiéra Netanjahua, jehož pozice je podle odborníků otřesena.

„Dovedu si představit, že existovaly varovné signály, informace, ale ty se musí sdílet, vyhodnocovat, předávat, pak na ně musí někdo zareagovat,“ dodal Kraus. Nelze podle něj nyní předjímat, jestli chyboval bezpečnostní aparát, anebo spíše politická reprezentace, která jej ovládá.

Sobotní a nedělní incidenty na hranicích Gazy a Izraele jsou podle Krause sice nejrozsáhlejší za poslední roky, pořád ale míra eskalace nedosahuje úrovně války, i když tak někteří izraelští představitelé situaci označují. Ze strany Hamásu jde o typický asymetrický boj.

Radikálové se nemohou rovnocenně postavit mnohem lépe vybavené izraelské armádě, volí tedy taktiku „udeř a uteč“, snaží se způsobit maximální škodu, jejich komanda útočí neselektivně na vojáky, policisty i civilisty, poté se znovu stáhnou a budou očekávat odvetu. „Ale už to, že jsou schopní tu hranici překonat, je neskutečný problém pro izraelský aparát,“ podotkl Kraus.