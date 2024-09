Projekt Česká cesta do vesmíru kromě podpory obchodních misí či workshopů pro učitele uspořádá také výcvik 20 dospívajících na let, kde zažijí stav beztíže. Ministerstvo dopravy v pondělí spustilo registraci, první kolo výběru se uzavře koncem září. Součástí projektu je i výběr experimentů, které na vesmírné misi uskuteční astronaut Aleš Svoboda. Harmonogram aktivit ve Hvězdárně a planetáriu Brno představil ministr dopravy Martin Kupka s premiérem Petrem Fialou (oba ODS) a ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN).

„Je třeba vést mladé lidi k zájmu o technické a přírodovědné obory a skvělou inspirací pro ně může být právě cesta našeho astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Příklad toho, že to funguje, vidíme například v Nizozemí, které svého zástupce na ISS poslalo. Ostatně cesty do vesmíru v minulosti inspirovaly řadu technologických lídrů,“ konstatoval premiér Fiala.

Ministerstvo dopravy spustilo na webu vzhurudovesmiru.cz registraci do akce Zero G, která umožní dvaceti dospívajícím ve věku od 13 do 18 let zažít stav beztíže. „Výběr bude šestikolový a výcvik se bude velmi podobat výcviku astronautů, který musel podstoupit Aleš Svoboda. Na konci září vybereme ty, kdo splní základní předpoklady a kteří budou mít za úkol v průběhu října natočit video, či vlastní krátký film, kde představí zajímavý projekt z oboru přírodních věd nebo svou představu o vesmírné misi,“ přiblížil Kupka.

Takzvané parabolické lety speciálně upraveným letounem Airbus 310, při nichž posádka zažije 20 vteřin stavu beztíže, se uskuteční ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

V polovině září se také otevře výzva k předkládání návrhů experimentů, které by s sebou na oběžnou dráhu mohl vzít astronaut Svoboda. Hodnocení přihlášených experimentů je naplánované od letošního listopadu do ledna 2025.

Ministr školství Bek uvedl, že kromě všeobecného vzdělávání je třeba podporovat technické a přírodovědné obory. Inspirovat a vzdělávat učitele od června pomáhá vzdělávací kancelář ESERO. Pro příští rok plánuje vláda navýšit výdaje na podporu průmyslových aktivit a iniciativ v kosmickém průmyslu o 150 milionů korun, každoročně do tohoto oboru investuje z rozpočtu ministerstva dopravy i ministerstva školství 1,7 miliardy korun. „Podle zkušeností okolních zemí víme, že v případě cesty do vesmíru se tyto investice mohou vrátit až osminásobně,“ upozornil Kupka.

Projekt Česká cesta do vesmíru spočívá v propojení firem, výzkumu vesmírných technologií a vzdělávání. Jeho cílem je, aby se ve výhledu pěti let mohla realizovat česká mise do vesmíru, řekl už dříve Kupka. Český vojenský pilot Aleš Svoboda jako člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury by se po Vladimíru Remkovi mohl stát druhým Čechem, který se podívá do vesmíru. Vyslání astronauta by mělo na sebe navázat další aktivity i soukromých firem, vědeckých institucí, aby se mise stala tématem, o kterém se bude diskutovat. Vzbudit by mělo i zájem o studium technických oborů.