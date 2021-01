Olympiáda v Tokiu: Japonci hry nechtějí, bojí se šíření viru | E15.cz

Letní olympijské hry se měly v Tokiu uskutečnit už loni v létě. V březnu, během první vlny koronavirové pandemie, však byly přeloženy na přelom letošního července a srpna. Nyní se znovu hovoří o tom, zda bude olympiádu možné uskutečnit. Japonsko poměrně dlouho zvládalo boj s nákazou výborně, od začátku zimy se však situace zhoršila.

Britský deník The Times minulý týden uvedl, že vláda už počítá se zrušením akce a nyní jen čeká na vhodnou příležitost k oznámení rozhodnutí. Soustředit se prý poté chce na uspořádání her v roce 2032. „Jsem rozhodnut hry v červenci bezpečně hostit v úzké spolupráci s domácími i zahraničními organizacemi,“ prohlásil však v pátek premiér země Jošihide Suga podle The Japan Times.

Web však připomněl, že podobné vehementní popírání plánů na odklad předcházelo i loňskému oznámení, že olympiáda se v původním termínu konat nebude. Myšlence na konání her za současných okolností přitom nejsou příliš naklonění ani samotní Japonci.

Z průzkumu Japan Press Research Institute vyplynulo, že si to přeje jen čtvrtina tázaných. Většina odpůrců se obává toho, že do země přijede spousta lidí z celého světa, což napomůže šíření viru. Zastánci akce argumentují tím, že sportovci se na událost připravují a jejich výkony mohou všechny v nelehké době povzbudit.

Olympiáda čelí i kritice opozice. Té se kupříkladu nelíbí, že vláda plánuje na událost vyčlenit na deset tisíc zdravotníků, přestože je systém zatížen koronavirem a úleva není na dohled.

K hrám se ve středu vyjádřil i miliardář a filantrop Bill Gates. Podle něj je jejich letošní uspořádání stále možné, bude však záležet na tempu očkování. „V příštích pár měsících budeme muset zhodnotit, jakého pokroku jsme dosáhli,“ prohlásil podle agentury Kjódo. Je však otázka, jak dlouho lze s případným zrušením olympiády otálet.

Japonsko by každopádně utrpělo těžké finanční ztráty a to i v případě, že by se akce konala, ale bez diváků. Odhady nákladů na hry se liší, podle některých zdrojů se vyšplhají až na 25 miliard dolarů. Těžké je rovněž předpovědět výši veškerých možných škod včetně ušlého zisku z útraty návštěvníků, část by jich zřejmě pokrylo pojištění.