Japonské firmy tlačí vládu ke komerčnímu využití Měsíce | E15.cz

„Měsíc bude integrován do ekonomické sféry Země a vytvoří se jeden ekosystém vesmírných aktivit. Japonsko zaostává za dalšími zeměmi v rozvoji těchto oblastí a nyní nastal čas, aby se ujalo vedení měsíční průmyslové revoluce,“ píše se podle agentury Bloomberg ve zprávě.

Rada se s ní obrátila na ministra Šindžiho Inoueho, pod kterého spadají kosmické aktivity. Vyzývá k větší spolupráci státu se soukromými firmami. Klíčové podle ní bude vytvořit soběstační lunární průmysl.

Volá mimo jiné po zvýšení příslušných investic a detailní regulaci využívání mimoplanetárních zdrojů. Japonsko patří mezi hrstku zemí, které mají právní rámec pro vesmírné aktivity. Tamní parlament nedávno schválil legislativu, která firmám na základě vládního povolení umožňuje získávat a využívat vesmírné zdroje.

První japonskou lunární vlaštovkou zřejmě bude start-up Ispace, který by měl v příštím roce pomocí rakety Falcon 9 společnosti SpaceX Elona Muska dopravit na Měsíc dva rovery – jeden pro Spojené arabské emiráty, druhý pro japonskou vesmírnou agenturu JAXA. Malý rover bude sbírat nejen data o měsíčním povrchu, ale také zpracovávat podklady pro plánované přistání většího vozítka v roce 2029.

Měsíc byl dlouhé dekády poměrně opomíjen, v posledních letech se ale opět dostává do centra geopolitického soupeření. Americká NASA plánuje další průzkum přirozeného satelitu Země v rámci program Artemis, který má i českou stopu.

Na jaře úspěšně otestovala motory rakety SLS, která má na Měsíc v příštích letech dopravit astronauty. Rusko a Čína tam chtějí vybudovat základnu, vyslat astronauty na Měsíc v příštím desetiletí neplánují. Lunární ambice má také Indie.

Do budoucna se s Měsícem počítá hlavně jako se základnou pro pronikání dál do kosmu a „čerpací stanici“ misí na Mars. „Víme, že Měsíc má zdroje užitečné pro průzkum vesmíru. Hlavně led uvězněný ve stínu kráterů na pólech,“ řekl profesor Ian Crawford z Universtity of London webu BBC Science Focus.

Kromě kyslíku a vodíku by se dalo využít i hélium, problémem však zůstává jeho těžba z měsíčních hornin. Vyžadovala by zřízení velkého průmyslového komplexu na Měsíci.