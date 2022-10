Orbán: Jen Trump může ukončit válku na Ukrajině | E15.cz

✅ MMF zhoršil výhled pro světové hospodářství

Mezinárodní měnový fond (MMF) opět zhoršil výhled pro růst globální ekonomiky na rok 2023. Světový hrubý domácí produkt se má zvýšit o 2,7 procenta, což je o 0,2 procenta méně než kolik MMF odhadoval v červenci. Instituce zároveň uvedla, že „to nejhorší teprve přijde a řada lidí se bude příští rok cítit jako v recesi“. Pro letošek MMF potvrdil předchozí prognózu, a sice růst o 3,2 procenta.

✅ Orbán vyzval k mírovému jednání mezi Ruskem a USA

Podle maďarského premiéra Viktora Orbána mohou válku na Ukrajině zastavit pouze mírové rozhovory mezi Ruskem a Spojenými státy. Ty by však na straně USA neměl vést současný prezident Joe Biden, nýbrž jeho předchůdce v Bílém domě Donald Trump. Orbán to uvedl během své úterní návštěvy v Berlíně. „Biden zašel příliš daleko, když nazval ruského prezidenta Vladimira Putina válečným zločincem a když řekl, že nemůže zůstat u moci. Kvůli tomu by bylo pro něj velmi obtížné vyjednat mír,“ myslí si Orbán.

✅ Izrael a Libanon uzavřely letitý spor o hranice

Izraelská a libanonská vláda se v úterý dohodly na ukončení letitého sporu o stanovení námořní hranice mezi oběma zeměmi. Dohodu pomohly vyjednat Spojené státy. Dlouholetým nepřátelům, kteří jsou spolu oficiálně stále ve válce, umožní především rozšířit těžbu zemního plynu ve Středozemním moři, což může teoreticky pomoci i Evropě, jež nyní intenzivně shání alternativní dodavatele strategické suroviny.

✅ Výrobce čipů Intel propustí tisíce zaměstnanců

Americký gigant Intel, který je největším světovým výrobcem polovodičových obvodů, chystá rozsáhlé propouštění. Už na konci října zruší tisíce pracovních míst. V některých odděleních, například v marketingu, sníží počet zaměstnanců až o pětinu. Důvodem je nízká poptávka po počítačových procesorech. V současné době Intel celosvětově zaměstnává 113 700 lidí. Akcie podniku za tento rok oslabily o více než padesát procent.

✅ Nejlepším evropským startupem je Flowbox

Na pražském Disraptors Summitu se včera utkaly nejlepší evropské startupy. V prestižní soutěži zvítězil domácí projekt Flowbox, který se zabývá úsporou energií v budovách. Cenu diváků získal další český startup GoodAccess, jenž vytváří kyberbezpečnostní software, navržený zejména pro menší podniky. Speciální ocenění poroty si pak vysloužil švýcarský projekt Keego. Ten chce vyrábět ekologické a zdravotně nezávadné sportovní lahve.

Stane se dnes