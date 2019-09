Jourová získala post místopředsedkyně Evropské komise | E15.cz

Česká eurokomisařka Věra Jourová získala post místopředsedkyně Evropské komise. V novém týmu Ursuly von der Leyenové bude mít na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost, pod což spadá boj proti fake news, reforma volebního systému spitzenkandidátů i vláda práva, napsala jí v dopise šéfka EK. Pro Česko je velký úspěch, že má poprvé významný post místopředsedy Evropské komise, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Je to vyznamenání pro Česko a ve spojení s portfoliem i ohromná důvěra, doplnil.

Jourová uvedla, že nominace na pozici místopředsedkyně je pro ni velká čest. Česko má poprvé tak vysoký post, uvedla. Nyní se hodlá soustředit na slyšení v Evropském parlamentu.

Podle předsedy ODS Petra Fialy ovšem nemá její nové portfolio v Evropské komisi žádný reálný vliv. Premiér Babiš podle něj obelhal veřejnost, když říkal, že se vyjednávání vyvíjejí dobře. „Jde o výraznou porážku autority předsedy vlády, který je hlavním politickým vyjednavačem v zásadních politických otázkách v Evropské unii,“ poznamenal šéf ODS. Česko podle něj nedosáhlo při obsazování orgánů EU žádné vítězství ani remízu. „Jsem obsazením tohoto postu nepříjemně překvapen a považuji to pro ČR za nešťastné,“ dodal Fiala.

„Je docela absurdní, že na dodržování hodnot EU a transparentnosti bude dohlížet země, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty EU nedodržuje. Možná je to takové drobné, docela vtipné popíchnutí českého premiéra. Ale co to určitě není? Silné ekonomické portfolio. Reálně se ukazuje, jak slabý je Andrej Babiš i na mezinárodním poli,“ vyjádřil se předseda STAN Vít Rakušan.

Komise bude mít osm místopředsedů, mezi nimiž bude i dosavadní místopředseda Maroš Šefčovič ze Slovenska, který se bude starat o vztahy mezi unijními institucemi. Nejdůležitější posty výkonných místopředsedů obsadí Nizozemec Frans Timmermans, Dánka Margrethe Vestagerová a Lotyš Valdis Dombrovskis.

Ve vrcholném orgánu unijní exekutivy von der Leyenové bude 14 mužů a 13 žen, což je o čtyři více než v dosavadní EK Jeana-Clauda Junckera. Osm komisařů včetně Jourové a Šefčoviče působí i v jím vedené komisi.

Von der Leyenová zdůraznila, že se při sestavování komise snažila nejen o vyvážený počet mužů a žen, ale i o regionální rovnováhu. Celkem čtyři místopředsednická křesla proto obsadí politici z postkomunistických zemí, mezi nimiž je kromě Dombrovskise, Jourové a Šefčoviče i Chorvatka Dubravka Šuicaová, jejíž náplní bude demokracie a demografie.

Místopředsedou bude i Španěl Josep Borrell, který bude novým šéfem unijní diplomacie. Osmé místopředsednické křeslo připadne někdejšímu mluvčímu komise, Řekovi Margaritisi Schinasovi, který se bude starat o ochranu evropského způsobu života.