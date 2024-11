Jozef Síkela před ostrým „grilováním“: Jak český kandidát obstojí před Evropským parlamentem?

Ve středu odpoledne čeká bývalého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu několikahodinové slyšení před Evropským parlamentem, během kterého musí přesvědčit poslance o svých schopnostech vést jedno z klíčových portfolií nové Evropské komise. Pokud se mu to podaří, bude moci sehrát zásadní roli v posílení evropského vlivu ve světě, zajištění dodávek strategických surovin na starý kontinent a podporu stability v rozvojových zemích. Co konkrétně bude náplní Síkelovy práce a co jej během slyšení čeká?

Síkelovo portfolio: mezinárodní partnerství a Global Gateway

Síkelovi bylo přiděleno portfolio s názvem „mezinárodní partnerství a Global Gateway“, tedy rozsáhlá iniciativa s rozpočtem 300 miliard eur, která má za cíl zvýšit nezávislost Evropské unie na zahraničních dodavatelských řetězcích a vybudovat stabilní partnerství s klíčovými zeměmi mimo EU. Global Gateway se zaměřuje na rozvoj infrastruktury a posílení ekonomické a geopolitické stability v Africe, Asii a Latinské Americe. Síkela se bude soustředit na rozšiřování a diverzifikaci dodávek kritických surovin potřebných pro digitální a zelenou transformaci EU a na zajištění energetické bezpečnosti a udržitelnosti.

„Co do rozsahu, významu a objemu peněz je portfolio Jozefa Síkely jedno z nejvýznamnějších a nejširších,“ poznamenal europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) „A vlastně i nejdůležitějších. Málo se to říká, ale Jozef Síkela bude de facto druhý evropský ‚ministr zahraničí‘ hned po Kaje Kallas.“

Síkelovo portfolio zahrnuje i otázky týkající se dodavatelských řetězců a jejich bezpečnosti. Půjde o pečlivé vyvažování mezi ekonomickými zájmy EU a ochranou lidských práv a udržitelností v partnerských státech. Cílem je například zajistit spravedlivé pracovní podmínky a minimalizovat dopady na životní prostředí v zemích, odkud EU získává důležité suroviny. Klíčovou výzvou bude také sladění evropských cílů s konceptem soudržnosti politik pro rozvoj (PCD), který vyžaduje, aby EU při tvorbě všech svých politik brala v úvahu snižování chudoby a cíle udržitelného rozvoje.

Několikahodinová palba otázek

Síkela bude během slyšení odpovídat zástupcům výboru Evropského parlamentu. Tento formát, často nazývaný grilování, spočívá v několika hodinách intenzivních otázek na kompetence kandidáta, jeho konkrétní plány a schopnost reagovat na klíčové výzvy spojené s jeho portfoliem. Na každou odpověď má kandidát jen několik minut, což vyžaduje jasné formulace a rychlou orientaci v problematice.

Podle končící eurokomisařky Věry Jourové, která tímto procesem prošla už dvakrát, je příprava na slyšení klíčová. „Je to náročná disciplína, protože je to vlastně někdy i déle než tři hodiny trvající palba otázek,“ vysvětlila Jourová. Síkelovi doporučuje, aby své odpovědi strukturoval jasně a efektivně: „V prvních 30 vteřinách říct to, co chce říct on, aby bylo jasné, co chce dělat, a zbylý čas věnovat konkrétní odpovědi.“

Otázku Síkelovi položí i český europoslanec Ondřej Kolář, který pro e15 uvedl, že se zaměří na efektivní kontrolu využívání unijních finančních prostředků. „Můj dotaz bude směrovat na to, jak (Síkela) posílí kontrolu toho, aby peníze evropských daňových poplatníků nekončily v teroristických tunelech, ruských dolech a čínských přístavech, ale dostaly se vždy tam, kde je EU a její opravdoví partneři skutečně potřebují,“ řekl Kolář.

Napětí mezi frakcemi

Síkelovo schválení ale bude záviset nejen na jeho výkonu při slyšení, vliv na ně bude mít i politické napětí mezi jednotlivými frakcemi v Evropském parlamentu. Socialisti (S&D) a liberálové (Renew Europe) se staví proti některým nominantům, zejména těm z Itálie a Maďarska. Upozorňují, že podporu von der Leyen a její Evropské lidové strany (EPP) podmínili tím, že nebudou nominovat extrémnější kandidáty či zástupce zemí s kontroverzními vládami do klíčových evropských funkcí.

Největší hrozba odmítnutí podle zdrojů z Bruselu visí nad Raffaelem Fittem z Itálie a Olivérem Várhelyim z Maďarska. Pokud by tito kandidáti neprošli, proces schvalování by se mohl značně zkomplikovat i u ostatních adeptů, proti kterým by mohli vystoupit opoziční poslanci. To potvrzuje i Jourová. „Pokud jste komisařem nominovaným vládní koalicí, což byl i můj případ, můžete očekávat příval nepříjemných a často nečekaných otázek od opozičních poslanců. V mém případě to byla především krajní levice, frakce konzervativců a nezařazení poslanci. Dalo se to čekat, a také to tak bylo.“

Výhodou pro Síkelu je, že grilování italského a maďarského kandidáta je na programu až po jeho slyšení. Zda se bývalému ministrovi podaří získat podporu a stát se pátým českým eurokomisařem, se ukáže už zítra. A deník e15 bude u toho.