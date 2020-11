Dluh firem a vlád stoupá, Kanada a Británie jsou blízko obchodní dohodě | E15.cz

Kanadsko-britská dohoda na dosah

Velká Británie a Kanada jsou údajně blízko uzavření nové obchodní dohody, která by měla zachovat dosavadní ekonomické vztahy obou zemí i po vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Uvádí to agentura Bloomberg. K podpisu smlouvy může dojít už ve čtvrtek.

Pokud se to podaří, bude to znamenat velký úspěch pro kabinet Borise Johnsona. V opačném případě hrozí vzájemnému obchodu po 1. lednu uvalení cel a dalších omezení. Kanada a Británie si v minulém roce vyměnili zboží za 17 miliard liber, tedy přes půl bilionu korun.

Globální zadlužení dosáhne na rekord

Celosvětový dluh vůči investorům a finančním institucím do konce letošního roku vzroste na rekordních 277 bilionů dolarů, to jest zhruba 6,1 trilionu korun. Firmy a vlády totiž nadále převážně utrácejí v reakci na pandemii nemoci COVID-19. Tvrdí to Institut pro mezinárodní finance, jehož členy je více než 400 mezinárodních bank. Za posledních devět měsíců globální zadlužení stouplo o patnáct bilionů dolarů na nynějších 272 bilionů. Vlády převážně rozvinutých zemí měly na tomto růstu téměř poloviční podíl.

Akcie se na směru neshodly

Akciové trhy v Severní Americe ve středu oslabily kvůli obavám z šíření koronaviru. Indexy Dow Jones a S&P 500 shodně poklesly o 1,16 procenta, Nasdaq Composite ztratil 0,81 procenta. Prudšímu propadu posledně jmenovaného ukazatele zamezil především výrobce elektromobilů Tesla, jehož akcie podruhé za sebou výrazně zdražily, tentokrát o 10,2 procenta. Investoři v západní Evropě byli včera optimističtější díky zprávám o vývoji nových vakcín. Německý DAX a francouzský CAC uzavřely obchodování v zisku 0,52 procenta. Britský FTSE zpevnil o 0,31 procenta.

Nissan může skončit v Británii

Japonská automobilka Nissan včera varovala politiky, že pokud nedojde k uzavření brexitové dohody, její byznys ve Spojeném království bude dlouhodobě neudržitelný. Nissan provozuje největší automobilový závod ve Velké Británii, který zaměstnává 7000 lidí. Akcie této firmy na tokijské burze dnes ráno klesly o více než dvě procenta. Času na nalezení společné řeči již vyjednavači mnoho nemají. Pokud má dohoda platit již od příštího roku, měla by být uzavřena během následujících deseti dnů.

My first visit to Prague as a minister, participating at @PragueSummit. Inspiring discussion with my colleagues from 🇨🇿, 🇦🇹, 🇸🇮 at the very topical panel: A Future for the 🇪🇺 after the Post-Pandemic Crisis #EU Leadership. 1/2 pic.twitter.com/orZiEXv5jN