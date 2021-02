Britové povinně míří do karantény v hotelu. Zaplatí 1750 liber | E15.cz

Londýn chce přísnými předpisy zabránit zavlečení a šíření nových mutací koronaviru do země. Lidé, kteří se chtějí dostat do Anglie ze 33 – až na Portugalsko – neevropských zemí na červeném seznamu nejvíce rizikových zemí, musejí přiletět na jedno z pěti stanovených letišť.

Dopředu si přitom musí zarezervovat pokoj v karanténním hotelu za 1750 liber při pobytu jednoho dospělého, na další osoby včetně dětí jsou příplatky, napsala BBC.

„Ti, kteří v důsledku tohoto poplatku čelí významným finančním těžkostem, mohou při rezervaci požádat o splátkový kalendář,“ uvádí se ve vládních instrukcích. Ve Skotsku musejí dokonce povinně do karanténního hotelu přijíždějící ze všech zemí.

Na pravidla si BBC postěžovala kupříkladu Jo Chambersová, která se bude vracet ze Spojených arabských emirátů. Přestože žije v severozápadní Anglii, musí do karantény v Londýně. „Nemohu si zamluvit karanténní hotel v Manchesteru. Myslím si, že je to naprosto bizarní,“ prohlásila.

Za pobyt se dvěma dětmi zaplatí tři tisíce liber, k tomu si navíc musí změnit letenky, jelikož do Manchesteru nemůže ani letět. „Není to levné,“ podotkla s tím, že se děsí představy být s dětmi tak dlouho zavřená v jediném pokoji.

Obavy z omezeného prostoru má i Tony Edwards, který se do země vrací se ženou a třemi dospívajícími dětmi. Přiletí z Chile, kde byl od prosince u rodiny až doteď z důvodu nižšího rizika nákazy. Je proto překvapen, že musí do přísné karantény. „Myslím si, že je to přehnané. Dát Chile do stejné skupiny jako Brazílii je jako zařadit Británii po bok Ruska," uvedl.

Přestože se dovolená karanténním pobytem prodraží, vyjde to stále levněji než snaha opatření obejít. Provinilce čeká pokuta až deset tisíc liber, případně i deset let vězení.