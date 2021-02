Vláda možná dostane pravomoc vyhlásit celostátně stav nebezpečí | E15.cz

Vláda by mohla dostat pravomoc vyhlašovat stav nebezpečí na celostátní úrovni. V budoucnu by měl nalézt využití například při epidemii či kybernetických útocích, kdy by nebylo ohrožení takové, aby bylo nutné vyhlásit nouzový stav. O schválení předpisu vládou informoval na twitteru vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Na rozdíl od pandemického zákona, který má kabinet také na pondělním programu, by měl podle Hamáčka předpis absolvovat běžný legislativní proces, protože se jedná o ústavní novelu.