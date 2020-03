Igor Matovič je „Jánošíkem 21. století,“ píší slovenská média | E15.cz

Slovenskými médii přezdívaný „Jánošík 21. století“pro svá protikorupční tažení, Matovič má u kritiků pověst blázna a šaška, ale lidé mu naslouchají. Za deset let v politice mezi opozičními lídry si vybudoval pozici neúnavného kritika údajných korupčních praktik vlády strany Směr-SD. Dokáže výborně využívat různé symboly, trefná hesla, která ukazuje vytištěná do kamer, a nejnověji i videa, jimiž přitahuje pozornost k různým kauzám.

Jeho performance představují útoky na jiné politiky spojené hlavně s protikorupčními apely. Bývalý premiér Robert Fico například dostal od Matoviče finanční "nabídku" postupně zvyšovanou až na několik milionů eur, pokud půjde na detektor lži a nechá se testovat na korupci.

Po zvolení do parlamentu v roce 2010, tehdy ještě za stranu Svoboda a solidarita (SaS), Matovič řekl, že mu byl nabídnut velký úplatek za to, když jako poslanec vládní strany nepodpoří při hlasování o důvěře vládu. V rozpoutané mediální bouři to posléze označil za vtip jednoho kamaráda.

Razantní předvolební vzestup podpory Matovičovy strany nastartoval jeho happening před vilou ve francouzském Cannes, kterou vlastní bývalý ministr financí za Směr, podobně populární video natočil i na Kypru. Ukázal v něm schránkové firmy, kam některé slovenské finanční skupiny převádějí peníze z podnikání, jež je v očích opozice korupčním spolčením mezi těmito společnostmi a vládní stranou Směr vedenou Robertem Ficem.

Politickou kariéru tohoto štíhlého politika nastartovaly bezplatné inzertní noviny, které vydávala jeho firma a jež jsou přímo distribuovány do statisíců domácností. Jeho krátké úderné články v těchto novinách tak měly zajištěno velké publikum. Firmu Matovič při vstupu do politiky formálně převedl na manželku (stejně jako svůj další nemalý majetek), aniž se ovšem podle tisku na popsaném využívání bezplatných novin něco změnilo.

Do parlamentu se politický samorost Matovič dostal ve volbách 2010 jako součást strany SaS, krátce poté došlo uvnitř strany k roztržce a Matovič založil před předčasnými parlamentními volbami 2012 vlastní stranu OLaNO. Tyto volby nepřímo vyvolal i on se stranou SaS Richarda Sulíka, když oba dva a jejich poslanci nevyslovili na podzim 2011 důvěru své vlastní premiérce Ivetě Radičové.

Matovičovu politickou kariéru provází podle médií řetěz zvláštních aktů, jako například demonstrativní sypání injekčních stříkaček kolegovi poslanci na hlavu, tajné nahrávání kolegů v rozhovorech s ním a pozdější zveřejnění nahrávky, nebo jiné dramatické prohlášení, že nebude chodit do práce do parlamentu, jelikož prý předseda sněmovny Andrej Danko objednal jeho fyzickou likvidaci.

Trnavský rodák a absolvent Fakulty managementu na Univerzitě Komenského v Bratislavě Matovič je ženatý, s manželkou Pavlínou má dvě dcery, Rebeku a Kláru.