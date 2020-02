Matovič má ambice sestavovat vládu | E15.cz

Dva týdny před slovenskými parlamentními volbami se zdá, že nejdůležitější slovo by po klání mohl mít lídr Obyčejných lidí a nezávislých osobností Igor Matovič (OLaNO). Průzkumům sice nadále vévodí Smer-SD, Matovičovo uskupení se ale v posledních týdnech vyhouplo na druhé místo. Jestli bude skutečně rozhodovat o složení vlády, však bude záviset i na tom, kolik stran a s jakými zisky se na roztříštěné politické scéně nakonec do parlamentu dostane.

„I když jsou v politice deset let, hnutí stále vykazuje více znaků protestní strany než programové,“ vysvětlil Martin Slosiarik z agentury Focus deníku Sme základ současného Matovičova úspěchu. Šestačtyřicetiletému politikovi se podle odborníků v současné době nejlépe daří vymezovat se vůči vládnímu Smeru. „V kampani je nejviditelnější a lidé nejdou po velkých programech, ale po apelech typu: takto to nemůže dále fungovat, pojďme to změnit, které jsou pro Matoviče typické,“ dodal Slosiarik.

Smer slábne, vládu pravděpodobně nesestaví

Lídr Obyčejných lidí, který si pravidelně zabírá poslední místo kandidátky, na sebe v poslední době upoutal pozornost především videem z francouzské Riviéry. Obžalobu současných poměrů natočil před údajnou vilou někdejšího ministra financí a dopravy za sociální demokracii Jána Počiatka. Na internetu také spustil hlasování o prioritách budoucí vlády.

S každým dalším průzkumem klesají šance, že se sociální demokracii v čele s expremiérem Robertem Ficem podaří sestavit vládu. Strana se momentálně v šetřeních pohybuje kolem sedmnácti procent hlasů a zřejmě by nedokázala vytvořit funkční koalici ani s pomocí extremistických Kotlebovců – Lidové strany Naše Slovensko. Partaj bývalého župana Banskobystrického kraje Mariana Kotleby klesla na třetí místo s dvanácti procenty hlasů. Je přitom reálné, že se současní partneři Smeru, tedy Slovenská národní strana (SNS) a Most-Híd, do Národní rady ani nedostanou.

Osobní spory brzdí opozici

Otázka je, jestli vládu dokáže sestavit OLaNO, které má v šetřeních kolem třinácti procent. Není totiž jasné, kolik stran, pohybujících se kolem hranice volitelnosti, do parlamentu projde. Podle posledního průzkumu by k vládě současné opozice byla potřebná dohoda přinejmenším pěti uskupení.

Analytici poukazují na nepříliš dobré osobní vztahy mezi jejich předsedy, které mohou komplikovat povolební vyjednávání a limitovat životnost případného slepence. Matovič každopádně tento týden pozval opoziční lídry k jednacímu stolu. „Co jsme si, to jsme si. Ukažme, že jsme zodpovědní, dejme dohromady deset bodů programu, protože na to lidi čekají,“ snažil se v úterý na tiskové konferenci působit jako seriózní vůdce a smírce.

S preferencemi ještě ale mohou zahýbat debaty, které by mohly pomoci věcným politikům. Vzhledem k tomu, že se od soboty už nebudou moci zveřejňovat nové průzkumy, bude čekání na výsledky mimořádně napínavé.