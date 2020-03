Přehled: Kdy bude k dispozici lék na koronavirus? | E15.cz

Jeden z prvních testů zahrnoval antivirotikum Kaletra, které se používá při léčbě HIV. Čínský experiment na 199 pacientech ale ukázal, že lék nezmírnil příznaky nemoci ani nesnížil úmrtnost, jak vyplývá ze závěrů výzkumu publikovaných v magazínu New England Journal of Medicine.

Lépe se v boji s koronavirem vedlo přípravku Avigan od japonské společnosti Fujifilm. Studie na 80 pacientech ukázala, že se jejich tělo zbavilo koronaviru v průměru o týden dříve než v případě pacientů, kteří dostávali lék proti HIV. Také plíce pacientů léčených Aviganem byly po prodělaném onemocnění v lepším stavu.

Výsledky obou studií ovšem nemusí být zcela porovnatelné. Testy japonského léku probíhaly později, je tedy možné, že lékaři už v té době měli lepší představu o tom, jak o pacienty nakažené koronavirem pečovat, citovala agentura Bloomberg analytika poradenské společnosti Evercore ISI Umera Raffata.

Nadějný remdesivir

Světová zdravotnická organizace každopádně považuje „nejslibnějšího kandidáta“ v boji proti koronaviru preparát remdesivir. Lék, který zastavuje množení virů, vyvinul tým americké společnosti Gilead Sciences v čele s Čechem Tomášem Cihlářem. Původně měl sloužit pro léčbu eboly, když ale její epidemie v západní Africe opadla, byly testy léku přerušeny. Dřívější experimenty nicméně ukázaly, že remdesivir účinkoval i na nemoci SARS a MERS, které vyvolávají koronaviry příbuzné viru SARS-CoV-2.

Americký deník The Wall Street Journal na začátku února napsal, že pravděpodobně díky remdesiviru se vyléčil první nakažený v USA. Remdesivir byl v USA podán také ženě v kritickém stavu, i ona se následně vyléčila. Klinické testy preparátu v USA začaly před několika dny, lékaři chtějí do výzkumu zapojit 400 nemocných z 50 zemí. První výsledky by měly být známy na konci března.

Používání remdesiviru u pacientů v kritickém stavu povolila i Česká republika. Požádala o to Všeobecná fakultní nemocnice, o zařazení pacienta do experimentu rozhoduje firma Gilead Sciences. S léčbou pomocí experimentálního léku musí souhlasit i pacient. Státní ústav pro kontrolu léčiv jedná o tom, aby se do programu mohlo zařadit více českých pacientů.

Gilead Sciences a Češi Založena byla v roce 1987 v Kalifornii. Zaměřuje se převážně na vývoj antivirotik užívaných v boji s HIV a AIDS, v léčbě chřipky či hepatitidy typu B.

Úzce spolupracovala s českým chemikem Antonínem Holým, který zemřel v roce 2012. Patenty na Holého léky firma koupila už v roce 1990.

Stále spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie, který Holý vedl. Ústav od Gilead Sciences inkasuje skoro dvě miliardy korun na licenčních poplatcích.

Viceprezidentem Gilead Sciences pro virologii je Čech Tomáš Cihlář, jeho tým vyvíjí lék remdesivir.

Brněnské Národní centrum tkání a buněk mezitím vládě nabídlo k využití svůj vyvíjený léčivý přípravek, který má pomoci pacientům s těžkým poškozením plic. Právě to v případě závažného průběhu nemoci způsobuje virus SARS-CoV-2. Organizace je připravena „dodat ihned dávky pro několik pacientů, kteří by byli v kritickém stavu s akutním průběhem onemocnění dýchacích cest“, uvedlo centrum v tiskové zprávě.

Získáme imunitu?

Mezitím se objevují i studie, které naznačují, že lidstvo by si s wuchanským koronavirem mohlo do budoucna poradit. Experiment čínských vědců na opicích, o němž informoval žurnál bioRxiv, totiž ukázal, že jejich organismus si na nemoc COVID-19 umí vybudovat imunitu.

Vědci koronavirem nakazili čtyři makaky. Jednoho z nich v průběhu experimentu zabili, následná pitva ukázala, že virus se mu rozšířil do celého těla a viditelně poškodil plíce. Zbylé tři opice se během měsíce uzdravily. Dvě z nich se vědci pokusili infikovat podruhé. Tentokrát jejich těla reagovala jen krátkodobě zvýšenou teplotou, a to navzdory tomu, že jim výzkumníci do těla vpravili vysoké dávky viru, se kterými by se v reálném světě nemohly setkat. Po dvou týdnech neměli makakové ani stopy viru, v jejich krvi ale naopak klovalo velké množství protilátek. To ukazuje, že imunitní systém opic byl na druhou nákazu už připraven.

Zatím není jisté, zda stejný mechanismus funguje i u lidí. Někteří pacienti, kteří se z nemoci COVID-19 vyléčili, měli několik dní po propuštění z nemocnice opět pozitivní testy. Autoři čínského experimentu nicméně tvrdí, že tito lidé mohli být například prohlášení za vyléčené ještě předtím, než se zcela zotavili, nebo že testy před propuštěním z nemocnice ukázaly falešný negativní výsledek.

Očkování nejdříve za několik měsíců

Desítky týmů po celém světě také pracují na vývoji vakcíny proti wuchanskému koronaviru. Americká společnost Moderna již zahájila první klinické testy, ty ale v první fázi probíhají na zdravých dobrovolnících, aby se ukázalo, že připravek nemá vedlejší účinky. Teprve později budou očkovány stovky zdravých lidí z oblastí zasažených koronavirem. To má potvrdit, že vakcína účinkuje.

Nadějně se jeví například také výzkum německé firmy Curevac. „Při pozitivním vývoji bychom mohli začít provádět klinické testy na začátku léta,” řekl jeden z majitelů společnosti Dietmar Hopp. Curevac doufá, že schvalovací proces vakcíny by mohl být vzhledem k situaci zkrácen a očkování by tak bylo k dispozici už na podzim. Běžně vývoj vakcín trvá měsíce až roky.