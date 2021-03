Konec jedné éry: Demokracii ohrožuje ztráta důvěry, míní odcházející doyen německé politiky | E15.cz

Možná i proto osmasedmdesátiletý Wolfgang Schäuble dal dohromady knihu, která vyšla v Německu v pondělí, v níž se věnuje krizím posledních let, z nichž by se politika i veřejnost mohly či měly poučit. Kniha se jmenuje „Hraniční zkušenosti – Jak rosteme během krizí“ a Schäuble v ní vede řadu rozhovorů o smyslu dnešních krizových konfliktů a situací, mimo jiné i s populárním bulharským politologem Ivanem Krastevem.

Do mysli Wolfganga Schäubleho se proto vydává i rozhovor pro poslední číslo magazínu Der Spiegel, v němž se šéf dolní komory německého parlamentu snaží nějak uchopit současnou situaci, a také naznačuje, jaké jsou podle něho největší hrozby současnosti. Tou největší hrozbou, uvažuje doyen německé politiky, je v demokratickém a svobodném systému ztráta důvěry, k níž dochází i v Německu.

„Není to jenom kvůli pandemii. Je tu i jasný posun k populismu a extrémismu. Ten tu byl i předtím, koronakrize tyto tendence jen zesílila. Důvěra je dnes křehčí. A mně to nedá spát. Ano, demokracie je možná trochu komplikovaná a diktatura je krátkodobě asi efektivnější, ale rozhodně ne stálejší, trvalejší, udržitelnější. Nechtěl bych žít v čínských poměrech. Zmizí-li důvěra v demokracii, bude to nebezpečné,“ přemýšlí Schäuble a přidává i obecnější úvahu na téma politika, důvěra a naděje.

„Život je naděje, a ta nás drží nad vodou. Když politik řekne, že už ničemu moc nevěří, měl by odejít, to nemá smysl.“ Bez důvěry a víry či naděje, vysvětluje hlava Bundestagu, jsou lidé nešťastní a upadají do deprese. „Je to nemoc, které stále přibývá a které já skoro nebo vůbec nerozumím. Deprese jsem opravdu nikdy neměl.“

Podle Schäubleho je jedním z největších problémů současnosti celková proměna smyslu politiky. „Společnosti a politice už nejde o to, aby vytvářely, tedy tvarovaly budoucnost, nýbrž o to, aby zabránily tomu nejhoršímu, míří na prevenci. Dnešní společnost tak bohužel ztratila víru v dobrou budoucnost.“

Sklon k přehánění

Politik se snaží vyhnout citlivé otázce selhávání současné vlády v boji s koronakrizí, zejména kvůli nedostatku vakcíny, a neodpustí si ani povzdechnutí nad trochu zaujatou a manipulativní prací médií. „Nechci nadávat na média, ale naše veřejnost má sklon ke strašnému přehánění,“ stěžuje si Schäuble například ve vztahu ke kritice špatného nákupu vakcín. Podle něho bylo dobře, že si Evropská unie chtěla pohlídat ceny a nekupovat zajíce v pytli, což bylo riziko, které nikdo nechtěl nést. Kdyby to politici neudělali, dostali by zase později vynadáno za to, že příliš utráceli.

Politici podle Schäubleho musejí svá rozhodnutí a opatření, která přijímají, jasně obhájit a opírat o realitu, ale občas také musejí mít odvahu říct, že zkrátka úplně nevědí, co se má dělat. A tak mohou klidně říct: „Nejsme si úplně jistí, co je ta nejlepší cesta, ale vycházíme z toho, že toto či ono je správné.“

Vůbec nejhorší by bylo, soudí významný německý politik, kdyby se kvůli koronakrizi přestalo myslet i na další důležité věci. „Korona je něco jako cézura, musíme ji brát jako příležitost, abychom mluvili i o dalších velkých tématech. Třeba o digitalizaci. Jak umělá inteligence promění naši společnost?“ Politika by podle šéfa Bundestagu měla mít představu o tom, co se má dělat. Tomu se říká vedení, lídrovství. Tak jednoduché, tak těžké.“ A koho by jako německého lídra Schäuble doporučil? Odpověď byla očekávatelná: „Ne, na tuto otázku odpovídat nebudu.“