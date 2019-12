Obchodní válka: Trump podepíše první dohodu v polovině ledna | E15.cz

"Podepíši 15. ledna naši velmi rozsáhlou obchodní dohodu první fáze s Čínou. Ceremonie se bude konat v Bílém domě. Budou přítomni vysocí čínští představitelé," uvedl americký prezident na twitteru. "Později odcestuji do Číny, kde začnu druhou fázi (jednání)," dodal Trump, aniž by svou cestu blíže časově určil.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!