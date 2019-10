Brexit: Johnson se chystá na drsné volby. Konzervativci mají náskok | E15.cz

„Budou to drsné volby a my uděláme, co bude v našich silách,“ prohlásil premiér Boris Johnson. Členové Dolní sněmovny v úterý večer schválili, že se hlasování uskuteční 12. prosince. Krok potvrdila také Sněmovna lordů.

Volby se mohou konat díky změně postoje labouristů, kteří souhlas podmiňovali zárukou, že nedojde k brexitu bez dohody. Uspokojila je úmluva zemí EU na odkladu odchodu Spojeného království do konce ledna. „Jsem na to připraven, my jsme připraveni. Protože chceme mít možnost lidu této země říci, že existuje alternativa k úsporám,“ uvedl lídr labouristů Jeremy Corbyn.

Nejdůležitějším tématem hlasování však bude brexit. Dá se předpokládat, že toryové budou usilovat o mandát pro nedávno vyjednanou rozvodovou dohodu s EU. Labouristé patrně vsadí na příslib nového referenda, liberální demokraté zřejmě na úplné zrušení brexitu. Strana pro brexit pravděpodobně bude argumentovat ve prospěch odchodu bez dohody.

V aktuálních průzkumech labouristé na konzervativce ztrácejí více než deset procentních bodů. Johnson přesto klidný být nemůže. Zatímco ve volbách v roce 2017 získala jeho strana 42,3 procenta hlasů, nyní se pro ni chystá hlasovat zhruba 35 procent voličů. Toryové navíc mají v živé paměti, jak rychle se minule v závěru kampaně tenčil rozdíl mezi nimi a labouristy. Corbynova partaj se ještě měsíc před hlasováním pohybovala kolem třiceti procent, nakonec získala o deset víc.

Komentátoři poukazují na to, že britští voliči v poslední době daleko častěji mezi volbami mění strany. Navíc se zdá, že do klání více než minule zasáhnou i menší partaje. V průzkumech si polepšili zejména liberální demokraté, kteří by mohli oslovit až pětinu Britů. Minule dostali sedm procent. Dvanácti procent dosahuje Strana pro brexit, v jejímž čele stojí Nigel Farage.