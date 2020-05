Koronavirus zasáhl i lososovou sezónu na Aljašce. Začíná tišeji, než jindy | E15.cz

Aljašská řeka Copper se otevírá, sezona lovu lososů začíná. Do přístavu Cordova míří tisíce rybářů a dělníků a s nimi i koronavirus. Dvoutisícové, dosud izolované městečko se zabývá podle listu The New York Times (NYT) tím, jak se ubránit nákaze, když místní malá nemocnice nemá ani plicní ventilátory. Ti nejradikálnější radí letošní sezonu zrušit, ale z čeho pak budou lidé žít?

Do Cordovy nevede žádná silnice a po souši se tam dostat nedá. Přepych této izolace ji ušetřil nákazy. Až donedávna. Už čtrnáct dní sem připlouvají rybářské lodě ze Seattlu a na řece Copper se otevírá sezona lososů. Cena půl kila plátků jejich masa může na trhu dosáhnout až 75 dolarů (1900 Kč). Když nebyla epidemie, dopravoval se úlovek co nejrychleji do nejluxusnějších restaurací.

Město ale nyní debatuje, jak se vyhnout koronaviru, pro jehož šíření jsou na lodích i v přístavu výborné podmínky - posádky lodí pracují ve stísněných podmínkách na palubách nebo spí v přeplněných ubytovnách, píše NYT.

"Bojím se, že doufají v to nejlepší a nepřipravují se na to nejhorší," řekla o úřadech Sylvia Langeová, která vyrostla v rybářském prostředí a nyní má v Cordově restauraci a hotel.

Hrozba narušení lovu přichází v době, kdy se ekonomika Aljašky potýká s dopadem propadajících se cen ropy, jež si vyžádaly propouštění. Spoléhat nelze ani na turisty, výletní lodě už program ruší. A teď je v ohrožení i rybolov, jež státu přináší zisk 5,6 miliardy dolarů (144 miliard korun).

Obyvatelé Cordovy jsou rozděleni - jedni tvrdí, že ryby jsou základní obživou, druzí poukazují na to, kolik nemocných si může městečko dovolit.

Starosta Clay Koplin se snažil všechny uklidnit, když v rozhlase řekl, že je město připraveno umístit nově příchozí do karantény a zvládnout každý nový případ. Ten první se objevil ke Koplinovu zklamání už za dva dny - dělník z rybárny, který nedáno dorazil ze Seattlu. Tam ještě prý nakažen nebyl.

Každý den přijíždí padesát nových lidí. Město shromažďuje testy pro ty, u nichž se objeví symptomy. Infikovaní půjdou do karantény nebo budou odvezeni z města, budou se dohledávat jejich kontakty.

Aljaška zažila dopad epidemie chřipky v roce 1918, nemoc se tehdy rozšířila mezi původní obyvatele hlavně ve městech Nome a Wales, kde zemřela více než polovina obyvatel.

Podobně jako v Cordově se debatuje i v jiných rybářských městech, například v Dillinghamu v Bristolském zálivu. Dillingham je centrem lovu lososů. Vedení nemocnice v této oblasti požaduje, aby se letos vůbec nelovilo, protože příchod tisíců lidí z celého světa komunitu ohrozí. Na tuto žádost zatím nikdo nereagoval, sezona má začít v červnu.

Mark Roye v Cordově navrhoval, aby se lovu letos účastnili jenom místní s tím, že sezona bude delší a zisk se rozdělí mezi všechny podílníky, tedy i ty, kteří se nezúčastní. Návrh nebyl přijat. Roye tady navezl na svou plachetnici zásoby na několik měsíců a odplul 30 kilometrů na moře, připraven na dlouhé období izolace. Město podle něj sice dělá hodně, ale ne dost. "Pokud to bude špatné, pak to bude riziko pro zbytek rybářů, kteří loví lososy," řekl.

V Cordově chtějí, aby dělníci, kteří přijedou do města, prošli 14denní karanténou, která může být i na lodi, jež vztyčí karanténní vlajku v barvách žluté a černé. Teplota se bude měřit dvakrát denně a hlásit se musí jakýkoli symptom. Karanténa může být i ve městě, ale lidé nesmějí do obchodů a všude v docích bude dezinfekce. Všichni budou nosit roušky a dodržovat odstup.

První nakažený nebyl z lodi, ale z továrny na zpracování ryb. Rich Wheeler, který má svůj podnik v sousedství, řekl, že jeho dělníci musejí zůstat v areálu továrny po celou dobu, kdy budou na Aljašce pracovat. Jestliže odejdou, propustí je.

Začátek lovné sezony bývá v Cordově rušný, letos tomu tak ale není. Je tam jakýsi klid a méně lidí. Wheeler řekl, že podniky nehodlají k šíření viru přispívat a že by měly velké problémy, kdyby se v nich virus začal šířit. "To by bylo katastrofické," řekl.